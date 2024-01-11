Жданов рассказал, что западные танки попали в Украину без важных деталей

Военный блоггер Олег Жданов заявил, что западные танки, в частности Leopard, Challenger и Abrams, которые были отправлены Украине, не имели активной брони. Поэтому украинцы были вынуждены доукомплектовывать западную тяжелую технику самостоятельно.



Перевозка танков самолетом. Фото из открытых источников

Полковник запаса ВСУ отметил, что западные партнеры договорились отправлять в Украину свои танки без специальной защиты.

"Они нам поставили их без этой активной брони. Но на сегодняшний день наши предприятия дорабатывают эти танки, мы устанавливаем на них свои комплекты активной защиты", – рассказал Олег Жданов.

Военный аналитик объясняет, что такая ситуация возникла из-за "особенностей стран-поставщиков", поэтому Украина получила танки в неполной комплектации, в частности, это касается не только активной брони, но и электронной начинки. Несмотря на это, Жданов указывает, что Украина самостоятельно устанавливает детали, которые отсутствуют в переданных западных танках.

"Есть уже фото, на которых танки Challenger, Leopard с комплектами активной защиты, установленными нашими оборонными предприятиями. Так, мы наращиваем их живучесть на поле боя", — отметил Жданов.

Напомним, что в марте стало известно о первых танках Leopard, которые отправила Германия в Украину. В мае тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что Challenger уже переданы Украине, а американские танки Abrams прибыли в Украину в сентябре 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные эксперты объяснили, почему Украина не использует танки Abrams в войне против России.

Также "Комментарии" писали, что украинцы удачно попали в российский танк близ Крынок. Видео мощного взрыва зафиксировали сразу несколько дронов.