Жданов назвал крайний срок окончания войны с Россией

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Slava Kot
Военный обозреватель Олег Жданов. Фото из открытых источников
Полковник запаса ВСУ и популярный военный обозреватель Олег Жданов сделал прогноз, когда закончится война между Украиной и Россией. По его словам, это произойдет не позднее мая 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Жданова для издания "Главред".
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Олег Жданов прогнозирует, что День Независимости в 2024 году Украина будет праздновать в статусе страны, в которой наступил мир.
Украинский военный обозреватель объясняет, что дата является началом предвыборной кампании в США и победа Украины в войне добавит голосов Джо Байдену, что поможет выиграть выборы президента.
Жданов указывает, что Байдена сейчас поддерживает около 40% американцев, подобный результат показывает и его главный конкурент Дональд Трамп. Таким образом, если Украина проиграет или произойдет заморозка войны, это означает, что Байден потратил американские деньги впустую, а республиканцы во главе с Трампом получат преимущество.
Популярный ютубер рассказывает, что Байден может набрать еще 10% голосов, необходимых для победы на выборах благодаря завершению войны в Украине. Ведь тогда демократы для американцев будут говорить, что именно благодаря помощи США был остановлен самый большой военный конфликт со времен Второй мировой войны.
Также "Комментарии" писали, что после нескольких месяцев наступления Запад начинает менять военную стратегию по Украине.
Обсуждения
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Ігор
сегодня, 10:46
І хто ж в нас такий думкою багатіє? Уті-пусінькі, не здатненькі державоньку мати. Нічого окрім гарненького лепету. Прямо копія Зе корумпованого.