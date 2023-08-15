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Жданов назвал крайний срок окончания войны с Россией

Украинский военный и популярный видеоблогер Олег Жданов рассказал, когда война в Украине закончится.

сегодня, 11:30 comments1058
Автор:
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Slava Kot
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Жданов назвал крайний срок окончания войны с Россией

Военный обозреватель Олег Жданов. Фото из открытых источников

Полковник запаса ВСУ и популярный военный обозреватель Олег Жданов сделал прогноз, когда закончится война между Украиной и Россией. По его словам, это произойдет не позднее мая 2024 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Жданова для издания "Главред".


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Олег Жданов прогнозирует, что День Независимости в 2024 году Украина будет праздновать в статусе страны, в которой наступил мир.

"Вряд ли война затянется дольше. Думаю, крайний срок окончания этой войны – май 2024 года", – заявил Олег Жданов.

Украинский военный обозреватель объясняет, что дата является началом предвыборной кампании в США и победа Украины в войне добавит голосов Джо Байдену, что поможет выиграть выборы президента.

Жданов указывает, что Байдена сейчас поддерживает около 40% американцев, подобный результат показывает и его главный конкурент Дональд Трамп. Таким образом, если Украина проиграет или произойдет заморозка войны, это означает, что Байден потратил американские деньги впустую, а республиканцы во главе с Трампом получат преимущество.

"У Байдена нет выбора… они уже вошли в эту войну на стороне Украины и не могут позволить себе проиграть", — считает Жданов.

Популярный ютубер рассказывает, что Байден может набрать еще 10% голосов, необходимых для победы на выборах благодаря завершению войны в Украине. Ведь тогда демократы для американцев будут говорить, что именно благодаря помощи США был остановлен самый большой военный конфликт со времен Второй мировой войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о военных аналитиках, которые дают тревожные прогнозы по окончании войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что после нескольких месяцев наступления Запад начинает менять военную стратегию по Украине.



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Источник: https://glavred.net/article/k-24-avgusta-rf-gotovit-raketnyy-obstrel-kieva-i-zahvat-kupyanska-zhdanov-10493242.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:46

І хто ж в нас такий думкою багатіє? Уті-пусінькі, не здатненькі державоньку мати. Нічого окрім гарненького лепету. Прямо копія Зе корумпованого.


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