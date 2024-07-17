Жара в Украине будет бить рекорды каждый год: что произошло с этой погодой

В Украине продолжают фиксировать рекордно высокие температуры, и эта тенденция может усиливаться в будущем. Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга.

Аномальная жара в Украине (фото из открытых источников)

"Подобные условия наблюдались не только в Украине и юго-восточной Европе, но и в США, где на западном побережье были зафиксированы максимально высокие значения температур, абсолютные максимумы за всю историю наблюдений для определенных метеостанций", — отметила она.

По словам синоптикини, в течение года каждый месяц становился аномально теплым. Птуха подчеркнула, что высокие показатели температуры фиксировали практически по всему земному шару.

"Такая тенденция сохраняется, и из года в год периодов с теплой погодой, с волнами тепла становится все больше, а периодов с холодной погодой – все меньше. Об этом говорят климатологи всего мира", – добавила она.

В ближайшие 10 дней в Украине ожидается ослабление жары, но резкого понижения температуры не будет, сообщила Птуха.

"Немного она ослабится, не будет таких экстремальных температур. Но после перестройки 18-19 июля на нашу территорию начнет влиять другой антициклон. Хотя воздушная масса будет не столь жаркой, высокие значения температуры, более характерные для украинского лета, все равно сохранятся", — спрогнозировала синоптикиня.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с иноптики объяснили появление аномальной жары в июле. Аномальные температуры в июле, которые уже зафиксированы как рекордные в большинстве областей, скорее всего, вызваны климатическими изменениями. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

По наблюдениям в глобальном измерении и на территории Украины можно сделать предварительные выводы, указывающие на причины сверхвысоких температур.

