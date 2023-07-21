Зерновая сделка: Россия озвучила семь условий

Россия готова вернуться в зерновую сделку, однако для этого западным странам требуется выполнить семь ее требований. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Украинское зерно потребляют 400 млн человек

"Первое — это реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки", — заявил представитель страны-агрессора.

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Кроме того, Россия требует снять "все препятствия для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений". Еще два условия от РФ: "должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений", а также "должны быть решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечена вся логистика продовольственных поставок".

- Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти-Одесса, — заявляют рашисты. — Должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью.

Еще одним условием в РФ называют "восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки".

Напомним, что ранее россияне настаивали на переподключении к SWIFT "Россельхозбанка".

Президент Украины Владимир Зеленский так охарактеризовал действия России по срыву работы зерновой сделки и последующее уничтожение портовой инфраструктуры Украины:

"Из-за действий России мир снова оказался на пороге продовольственного кризиса. Угроза голода нависла над 400 миллионами людей во многих странах Африки и Азии. Совместными усилиями мы должны предотвратить глобальную продовольственную катастрофу", — заявил Зеленский, рассказывая о сегодняшнем телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Тем временем, в России задержали "народного губернатора" Донбасса.

Путин уже рвется защищать Беларусь.

А Эрдоган озвучил свое мнение по зерновой сделке.