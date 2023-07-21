В России задержали "народного губернатора" Донбасса

Сегодня Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца, до 18 сентября, лидера "Клуба рассерженных патриотов" Игоря Гиркина, который в 2014 году вместе со своими соратниками несколько месяцев удерживал украинский Славянск, а после выхода из него занял пост "министра обороны ДНР". Сейчас ФСБ обвиняет его в "экстремизме" — несколькими днями ранее он позволил себе в развязной форме критиковать Путина. Об этом сообщают "Комментарии".

Пикет Губарева в поддержку Гиркина-Стрелкова

Игорь Гиркин-Стрелков, не скрывавший своей ненависти к Украине и ее государственности, и ранее критиковал Кремль за недостаточную, по его мнению, жесткость и решительность в войне против Украине. Он подвергал своей критике и министра обороны РФ Шойгу, и главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина, и главу РФ Путина.

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Тем не менее, по словам его адвоката Александра Молохова, дело против Стрелкова завели из-за двух постов в телеграмме, опубликованных 25 мая 2023 года. В них он "выразил мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом, и по поводу того, что не платят военнослужащим 105 и 107 десантных полков",

Игорь Гиркин просил суд поместить его под домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья, но суд принял другое решение — два месяца в СИЗО.



Поддержать бывшего "лидера Новороссии" пришел другой участник сепаратистского движения 2014 года — Павел Губарев, которого на пророссийском митинге в Донецке 1 марта 2014 года избрали "народным губернатором" Донецкой области. После проведения одиночного пикета в поддержку Стрелкова его задержала полиция.

Напомним, что после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину Губарев в звании рядового воевал против ВСУ, а Стрелков-Гиркин пытался присоединиться к российской оккупационной армии, но был выслан из зоны боевых действий.

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