Зеленый свет получен: почему заявления об отвоевывании Крыма не случайны – когда это произойдет

На этой неделе в Украине медийно активизировалась тема отвоевывания Крыма. Сначала генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост после получения Украиной необходимого вооружения станет целью №1. А потом в интервью CNN министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украина собирается возвращать Крым с помощью западного оружия. Как оцениваете эти заявления? Почему они звучат именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Крым. Фото из открытых источников

Публичность в крымском вопросе свидетельствует об успехах в переговорном процессе с нашими союзниками

По мнению руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко ряд свежих заявлений касательно Крыма от представителей украинского военного крыла демонстрируют, что страна продолжает двигаться по намеченному курсу деоккупации украинских территорий.

"После получения западной военной помощи в достаточном количестве – украинская армия планирует перейти в системное контрнаступление для взятия под контроль территорий, оккупированных с 24 февраля. После того, как данное событие станет явью, будут сформированы необходимые предпосылки для начала дипломатических переговоров касательно мирного возвращения Крыма и ОРДЛО под контроль Украины. Дальнейшие действия военных будут зависеть от результатов этих переговоров. Потому ни Марченко, ни Резников не сказали ничего нового", – считает руководитель ЦАС.

Если говорить о судьбе Крымского моста, то, по мнению Игоря Чаленко, крайне велика вероятность вывода его из строя в русле южной освободительной операции на Херсонщине.

"Украина, исходя из публичных сигналов, уже имеет или будет иметь в краткосрочной перспективе техническую возможность разрушения данного сооружения двойного назначения", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что публичность в крымском вопросе свидетельствует об успехах в переговорном процессе с нашими союзниками (прежде всего – в Вашингтоне). С четким пониманием, где предоставляемое оружие использовать можно, а где на это будет наложена рестрикция.

"Фактически Запад нам дает окончательный "зеленый свет" на дальнейшую работу по выдворению сил агрессора с украинской территории. Также немаловажную роль сыграла встреча "Рамштайн-3" и вчерашний визит Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса в Киев. Запад становится консолидирование вокруг украинского вопроса – и это крайне раздражает Кремль", – акцентирует Игорь Чаленко.

Более того, если Украине удастся подорвать Крымский мост, этот идеологический удар будет десятикратно мощнее, чем потопление крейсера "Москва", резюмирует он.

Выносить "за скобки" вопрос Крыма, равно как любые другие, связанные с территориальной целостностью, с национальными интересами – нельзя

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько рассуждает так:

"У нас есть суверенные территории, которые, согласно Конституции и международному праву, являются украинскими. А потому правильный сигнал, в том числе для украинского общества, что руководство государства понимает – выносить "за скобки" вопрос Крыма, равно как любые другие, связанные с территориальной целостностью, с национальными интересами – нельзя. Каким бы оружием мы не располагали, суть не меняется. Есть украинские территории, которые оккупировали россияне. И мы не готовы ни на какие переговоры, предполагающие территориальные уступки".

Александр Солонько напоминает, что во время визита в Украину 16 июня глав Германии, Франции, Италии, Румынии, они подчеркнули, что никто не будет требовать от нас идти на переговоры с Россией в ущерб своим национальным интересам.

"Тогда как ранее тот же Макрон предлагал нам договариваться с Путиным о скорейшем прекращении войны, идя, в том числе, на территориальные уступки. И та же российская пропаганда разгоняла тезисы, что якобы Украина тормозит переговорный процесс, – отмечает эксперт. – Теперь пошли правильные сигналы (в том числе в ракурсе Крыма). Сложно сказать, насколько заявления тех же Марченко и Резникова – это позиция всей властной верхушки. Но меседжи они высказали верные. И эти посылы не утратят актуальности, пока Украина не восстановит свою территориальную целостность. Другое дело – когда и как это произойдет. Во многом это зависит от результатов войны на материковой части Украины. И от того, в какой конфигурации сохранится Россия после нее".

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