В пику РФ: какой была настоящая цель визита лидеров ЕС в Киев – главные итоги

В четверг, 16 июня, в Украине побывали немецкий канцлер Олаф Шольц, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Румынии Клаус Йоханнис. Посетили Ирпень, пережившую ужасы оккупации, пообщались с руководством Украины. Глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам встречи заявил, что Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции, а лидерам государств был передан полный пакет санкционных предложений против РФ. Какие выводы можно сделать по итогам переговоров? Что могло остаться за кулисами? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и лидеры ЕС. Фото: Фейсбук Владимира Зеленского

Детали поставок вооружения и дополнительной финансовой помощи Украине могли остаться за кулисами

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков считает важным, что Украину посетил и президент Румынии, визит которого, в отличие от приезда тех же лидеров Франции, Германии, Италии не анонсировался.

"Румыния во многом обеспечивает экспорт наших зерновых (после блокирования украинских портов российским агрессором – тема более чем актуальная). Кроме того, румынские власти пошли на изменения собственного законодательства, чтобы отправлять в Украину оружие. Ранее это было запрещено их законами. Кроме того, Румыния отправляет к нам медиков, скорые помощи, собственно гуманитарку, размещает наших беженцев на своей территории", – рассказывает эксперт.

Показательным он называет то, что гости посетили разрушенную Киевскую область – и воочию увидели последствий российского нашествия.

"Полагаю, на них это произвело существенное впечатление. И продемонстрировало, ЧТО на самом деле Путин и его армия творят в Украине. Надеюсь, что на саммите ЕС, который состоится 24-25 июня, мы увидим положительное решение вопроса относительно предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. По крайне мере, соответствующие уверения сегодня прозвучали", – подчеркивает Сергей Быков.

Он уверен, что что-то осталось за кулисами. К примеру, детали поставок вооружения и дополнительной финансовой помощи Украине.

"Это делается, чтобы дать возможность нашей стране одержать тактические дополнительные победы на поле боя. Далеко не всё вооружение следует оглашать. Во всяком случае, до момента его использования, – поясняет Сергей Быков. – Еще я полагаю, что на этой встрече детально обсудить чемберленовские (примирительные) воззрения как Шольца так и Макрона в стиле – надо договариваться со львом, когда твоя голова находится у него в пасти. Думаю, что Владимир Зеленский четко обозначил, что нам нужны не такие советы, а больше вооружения и денег, чтобы силовым путем остановить России и стимулировать ее проводить адекватные переговоры".

Стороны услышали друг друга и договорились дальше договариваться

Политический эксперт Валентин Гайдай сам факт визита лидеров ЕС и румынского президента позитивным, важным как выражение поддержки Украины. Но куда важнее, чтобы поддержка эта была не на словах, а не деле, подчеркивает он. И тут есть вопросы, прежде всего, к руководству Германии и Франции.

"Есть общая помощь Украине от ЕС, есть военная и гуманитарная помощь со стороны отдельных стран. Но та же Германия, экономический локомотив Евросоюза, пока только обещает помочь нам вооружением. Не выполняя задекларированных целей, – отмечает Валентин Гайдай. – Вклад Франции тоже довольно незначительный. Во всяком случае, не такой, каким мог бы быть. Обещанные нам 6 новых самоходных артиллерийский установок (САУ) Caesar – вряд ли предел того, что официальный Париж, учитывая уровень российской агрессии, мог бы сделать для Украины. Сегодня, к примеру, была новость о помощи Словакии нашей стране. И та же Словакия, а также страны Балтии сделали в процентном соотношении куда больше в ракурсе поддержки Украины (поставок вооружения, ремонта и модернизации нашей военной техники), нежели такие экономические гиганты ЕС как Франция, Германия, Италия".

По мнению эксперта, за кулисами могли остаться разговоры касательно мирных переговоров Украины с Россией. Либо прямых, либо при посредничестве третьих стран, в том числе Евросоюза.

"Лидеры ЕС, которые сегодня посетили Киев, выступают за тот или иной формат переговоров, мирного договора, скорейшее прекращение боевых действий (за счет уступок Кремлю). И они могли склонять руководство Украины к такому варианту, – предполагает Валентин Гайдай. – При этом, против такого подхода, против фактически капитуляции Украины, выступают Великобритания, Польша, Канада, США (хоть в Штатах есть свои противоречия по этому поводу). Учитывая это, не думаю, что упрашивания со стороны лидеров Германии, Франции, Италии украинского руководства по поводу скорейших переговоров с Россией имели какой-то шанс на реализацию. Вероятнее всего, стороны услышали друг друга и договорились дальше договариваться".

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