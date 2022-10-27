Зеленский заявил об информационной операции РФ в Херсоне: чего добивается враг

Рассказы о том, что оккупанты массово отступают из Херсона и перебираются разными способами на другой берег Днепра, оставляя областной центр – это информационная операция. Враг предпринимает все способы, чтобы выманить украинские войска с других направлений. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью итальянскому изданию "Corriere della Sera" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства заявил, что он не видит ни одного подтверждения, что оккупанты бегут из украинского Херсона.

"Я не вижу, чтобы они бежали из Херсона. Это информационная атака. Это такая атака для нас, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили войска из других опасных направлений. Это была их информационная операция, они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьемся успеха, они не смогут выйти", — отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что войска РФ в окружении, президент Украины отметил, что противник знает об этой проблеме.

"Их наиболее подготовленные солдаты на своих местах. Никто не уехал. Мы видим это и не верим им", — добавил глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский уверен, что Россия должна начать уважать территориальную целостность, суверенитет и границы Украины для налаживания диалога в будущем. Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Киеве, который перед этим встречался в Москве с президентом РФ Путиным и передал от него украинскому лидеру предложение начать диалог.





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