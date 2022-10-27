Зеленский заявил об информационной операции РФ в Херсоне: чего добивается враг

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Кравцев Сергей
Рассказы о том, что оккупанты массово отступают из Херсона и перебираются разными способами на другой берег Днепра, оставляя областной центр – это информационная операция. Враг предпринимает все способы, чтобы выманить украинские войска с других направлений. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью итальянскому изданию "Corriere della Sera" заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Глава государства заявил, что он не видит ни одного подтверждения, что оккупанты бегут из украинского Херсона.
Отвечая на вопрос, значит ли это, что войска РФ в окружении, президент Украины отметил, что противник знает об этой проблеме.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский уверен, что Россия должна начать уважать территориальную целостность, суверенитет и границы Украины для налаживания диалога в будущем. Об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Киеве, который перед этим встречался в Москве с президентом РФ Путиным и передал от него украинскому лидеру предложение начать диалог.
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