Зеленский заявил о "перехваченной инициативе" в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина перехватила у России инициативу в Черном море благодаря работе флота надводных дронов. Об этом, как сообщают "Комментарии", он заявил на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества.

Зеленский

"Мы смогли перехватить у России инициативу в Черном море и создали такие условия в сфере безопасности, которые заставляют агрессора бежать из восточной части акватории и пытаться спрятать военные корабли. Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов — украинский флот", — сказал Зеленский во время выступления на саммите Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества.

По словам украинского президента, Россия теперь не способна использовать Черное море как "плацдарм для дестабилизации других регионов мира".

Кроме того, Украина смогла обеспечить защиту западной части Черного моря, которая позволяет работать морским экспортным коридорам, подчеркнул Зеленский.

В сентябре ВСУ нанесли удара по военным кораблям РФ в Севастополе, в результате чего повреждения получили российская дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск". После этого часть кораблей ВМФ РФ была выведена из Севастопольской бухты.

Россия не может заменить утраченные корабли судами из других флотов, так как Турция, согласно Конвенция Монтрё о статусе проливов, запретила проход военных кораблей воюющих сторон с февраля 2022 года через Босфорский пролив. Конвенция Монтрё сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако конвенция устанавливает различный режим прохода военных кораблей для флотов черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по тоннажу. В случае участия Турции в войне, а также если Турция посчитает, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов.

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