Хотел иметь подработку: в Украине ученик лицея сливал позиции ВСУ врагам из ФСБ

Несовершеннолетний житель города Обухов с помощью Telegram передавал российскому ФСБ информацию о дислокации частей ВСУ, отмечал данные, где находятся блокпосты, также снимал на видео военные объекты. Все это парень "сливал" врагу за получаемое денежное вознаграждение.

Подросток из Обухова сдавал позиции ВСУ (фото из открытых источников)

В Обуховском райсуде Киевской области признали студента профессионального колледжа виновным в совершении преступления против основ национальной безопасности Украины. Об этом сообщает сайт Единого государственного реестра судебных решений.

Как отмечено в материалах дела, с 9 по 13 марта этого года несовершеннолетний житель сам фиксировал с помощью камеры мобильного телефона воинские части на территории города Обухов. Сфотографировал здание Обуховской райгосадминистрации, помещение военкомата и Обуховского районного управления ГСЧС в Киевской области.

В его задачи входило зафиксировать имеющиеся на территории государственных учреждений наблюдательных пунктов, укреплений. Еще он фиксировал входы и выходы на военных объектах, нахождение там военных, передвижение военной техники.

За эту противоправную деятельность он получил денежное вознаграждение — деньги перечислялись на его личную банковскую карту. Только за видеосъемку военкомата ему заплатили 3700 гривен.

На судебном заседании несовершеннолетний признал свою вину частично, объясняя, что он очень ошибся и сожалеет о том, что совершил.

Как рассказал подсудимый, он подыскивал подработку в Telegram. В какой-то момент с ним связалась девушка и поставила предложение передавать третьим лицам данные о передвижении военной техники в городе за деньги. Ученик согласился и так начал работать над "задачами" — фиксировать с помощью мобильного телефона интересующие кураторов объекты.

Суд признал несовершеннолетнего виновным сразу по нескольким статьям УК Украины. Ему инкриминировали совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Учитывая положительную характеристику от отчима несовершеннолетнего обуховца, преподавателей и тренера по буксу, ему назначено наказание — лишение свободы на 7 лет. При этом за такие преступные действия по закону ему грозило еще более длительное заключение, от 8 до 12 лет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СБУ задержала агента ФСБ