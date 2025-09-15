Зеленский заявил о "хороших результатах": красное пятно оккупированной территории становится меньше

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил о "хороших результатах" украинских защитников в приграничных районах Сумской области. Об этом украинский лидер заявил во время своего традиционного обращения к украинскому народу.

ВСУ. Фото: из открытых источников

"Был доклад главнокомандующего Александра Сырского. Есть хорошие результаты в приграничной зоне Сумской области. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины. Спасибо воинам 225 отдельного штурмового полка и 71 егерской бригады", – отметил президент.

Владимир Зеленский также заявил о "значительных потерях у россиян" в Купянске и Донецкой области.

По словам президента, также воины ВСУ продолжают эффективно действовать на Добропольском направлении.

Зеленский подчеркнул, важно, что российские штурмы отражаются украинским военными.

"Особая благодарность воинам 1, 225 и 425 отдельных штурмовых полков, 79 и 82 десантно-штурмовых бригад. Молодцы, ребята. Действуем в соответствии с ситуацией и на Запорожье", – добавил он.

Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики отмечают, украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил 8 сентября, что украинские войска вернули себе Безсаловку (к северо-западу от города Сумы).

