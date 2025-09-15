Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил о "хороших результатах" украинских защитников в приграничных районах Сумской области. Об этом украинский лидер заявил во время своего традиционного обращения к украинскому народу.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Владимир Зеленский также заявил о "значительных потерях у россиян" в Купянске и Донецкой области.
По словам президента, также воины ВСУ продолжают эффективно действовать на Добропольском направлении.
Зеленский подчеркнул, важно, что российские штурмы отражаются украинским военными.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинским войскам удалось продвинуться на севере Сумской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Американские аналитики отмечают, украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил 8 сентября, что украинские войска вернули себе Безсаловку (к северо-западу от города Сумы).
Также издание "Комментарии" сообщало – пошли вперед: DeepState назвал населенные пункты, где Силы обороны отбросили врага.