В США рассказали, в какой области ВСУ пошли вперед, враг отступает

Украинским войскам удалось продвинуться на севере Сумской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил 8 сентября, что украинские войска вернули себе Безсаловку (к северо-западу от города Сумы).

Так называемые российские военкоры утверждали, что украинские защитники контратаковали вблизи Алексеевки, Андреевки и Новоконстантиновки (все к северу от города Сумы).

"Силы обороны Украины зачистили Владимировку, отбросили противника вблизи Разиного, Золотого Колодца и в Новоторецком", – говорится в отчете.

Ссылаясь на геолокационные видеозаписи, обнародованные 14 августа, аналитики отмечают, что украинские подразделения смогли продвинуться вперед и занять новые позиции.

В то же время появились неподтвержденные заявления российских источников о собственном продвижении.

"Российские войска продвинулись к северу от Среднего и на 500 метров в пределах Шандриголово (оба к северо-западу от Лимана)", — говорится в отчете.