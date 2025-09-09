logo

В США рассказали, в какой области ВСУ пошли вперед, враг отступает

В ISW показали карту, как ВСУ продвинулись на Сумском направлении

9 сентября 2025, 08:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинским войскам удалось продвинуться на севере Сумской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В США рассказали, в какой области ВСУ пошли вперед, враг отступает

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области. Украинский военный наблюдатель Константин Машовец заявил 8 сентября, что украинские войска вернули себе Безсаловку (к северо-западу от города Сумы).

Так называемые российские военкоры утверждали, что украинские защитники контратаковали вблизи Алексеевки, Андреевки и Новоконстантиновки (все к северу от города Сумы).

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники зачистили от врага населенный пункт в Донецкой области и еще в нескольких – отбросили противника. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные аналитического мониторингового проекта "DeepState".

"Силы обороны Украины зачистили Владимировку, отбросили противника вблизи Разиного, Золотого Колодца и в Новоторецком", – говорится в отчете.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники продвинулись вперед на одном из ключевых участков фронта, где идут ожесточенные бои. Речь идет о Лиманском направлении. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Ссылаясь на геолокационные видеозаписи, обнародованные 14 августа, аналитики отмечают, что украинские подразделения смогли продвинуться вперед и занять новые позиции.

В то же время появились неподтвержденные заявления российских источников о собственном продвижении.

"Российские войска продвинулись к северу от Среднего и на 500 метров в пределах Шандриголово (оба к северо-западу от Лимана)", — говорится в отчете.

В США рассказали, в какой области ВСУ пошли вперед, враг отступает - фото 2



