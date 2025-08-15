ВСУ пошли вперед на одном из направлений фронта: в США раскрыл детали

Украинские защитники продвинулись вперед на одном из ключевых участков фронта, где идут ожесточенные бои. Речь идет о Лиманском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на геолокационные видеозаписи, обнародованные 14 августа, аналитики отмечают, что украинские подразделения смогли продвинуться вперед и занять новые позиции.

В то же время появились неподтвержденные заявления российских источников о собственном продвижении.

"Российские войска продвинулись к северу от Среднего и на 500 метров в пределах Шандриголово (оба к северо-западу от Лимана)", — говорится в отчете.

Однако подтверждения этим заявлениям в ISW не имеют.

Также в отчете указывается, что противник проводит серию атак сразу с нескольких сторон, пытаясь восстановить утраченные позиции и сдержать украинское движение вперед. Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил о значительном накоплении сил врага и постоянном пополнении резервов.

По его информации, российские подразделения, которые действуют на этом направлении, проходят только месяц обучения и атакуют украинские позиции огневыми группами из двух-четырех пехотинцев.

При этом зона поражения российскими дронами в этом районе имеет глубину от 15 до 20 километров.

