Есть ли прорыв фронта в Украине: что ждать после Доброполья

О неожиданно быстром продвижении российских подразделений к востоку от города Доброполье (20 км к северу-северо-западу от Покровска) сообщили российские и украинские военные блогеры, а также независимые наблюдатели. По имеющейся информации, небольшие, но мобильные российские группы обошли украинские оборонительные укрепления и проникли им в тыл на глубину 10-12 км. Можно ли сказать, что это был прорыв фронта? Могут ли теперь ВСУ взять врага в окружение? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Под Добропольем враг попытался использовать ту же тактику, что и под Покровском

Замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь заявил в эфире Радио NV, что пока что о прорыве российских оккупантов в сторону Доброполья говорить неправильно. Захватчикам лишь удалось продвинуться небольшой группой в украинский тыл. И на этом все.

Эксперт отметил, что тактически ситуация с попаданием российских захватчиков в район Доброполья схожа с тем, как оккупанты пробирались в Покровск. По его мнению, этих российских солдат не надо называть диверсионно-разведывательными группами, потому что тактика продвижения россиян в тыл украинских войск происходит даже с отправкой неподготовленных солдат. Для этого используются современные системы управления, мобильный телефон и дрон. Командир взвода или роты может благодаря дрону постоянно контролировать передвижение этих неподготовленных бойцов и добиваться проникновения через наши позиции, в том числе в центр Покровска.

"Потом мы знаем, что эти 150 солдат, которые пролезли, инфильтрировались в Покровск, были уничтожены или взяты в плен. Мне кажется, очень похоже, что россияне использовали такую же тактику и в этом случае в направлении Доброполья... Выглядит так, что именно такая тактика может стать основной для проникновения на разных участках и, это, действительно, сработало уже второй раз", — считает Самусь.

Эксперт отметил, что, хотя украинские военные уничтожают этих оккупантов или берут в плен, но эти 150-200 российских солдат могут создавать сильное психологическое давление на всех, — на гражданских, на военных, и на западных партнеров. В таких случаях, когда за спиной появляются оккупанты, определенное время может быть непонятно, что происходит.

Враг будет пытаться перебросить дополнительные силы и укрепить фланги

Военнослужащий 41-й ОМБр, военный эксперт Кирилл Сазонов рассказал в эфире телеканала "КИЕВ24", что российские войска постараются усилить свои позиции у Доброполья, чтобы избежать окружения.

По его словам, российские диверсанты, уже проникшие на эти участки, могут попасть в окружение, если ВСУ перекроют им пути снабжения. Поэтому враг будет пытаться перебросить дополнительные силы и укрепить фланги для удержания позиций и обеспечения логистики.

Кирилл Сазонов также добавил, что на этом участке фронта не следует использовать бронетехнику, поскольку здесь высокая активность российских дронов.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ усиливает наступление: действительно ли оккупанты прорываются в Запорожье.



