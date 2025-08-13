РФ усиливает наступление: действительно ли оккупанты прорываются в Запорожье

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска пытаются продвинуться в Запорожье, атакуя украинские позиции вдоль бывшего Каховского водохранилища. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "КИЕВ24" сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, что противник стремится контролировать Каменское через его стратегическое расположение на трассе Симферополь-Харьков. Этот поселок и соседний Степногорск, находящиеся на господствующих высотах, имеют ключевое значение для контроля южных и восточных окраин Запорожья.
По его словам, россиянам не удается войти в Степногорск, поэтому они прорываются по берегу бывшего Каховского водохранилища, разрушая украинские укрепления. Украинские защитники производят поисково-ударные действия, отбивают атаки и не дают врагу закрепиться в населенных пунктах.
Украинские защитники продолжают сдерживать наступление, не давая врагу продвинуться к стратегически важным высотам, определяющим безопасность южного фронта.
Читайте на портале "Комментарии" — в 108-м десантно-штурмовом полку РФ на Запорожском направлении растет количество самоубийств и случаев побега с позиций. Российское командование бросает военных в атаки без поддержки и с большими потерями, пытаясь продвинуться любой ценой. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram-канала партизанского движения "АТЕШ".