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Зеленский заявил, что Украина ответит "извергам из России" за ракетные удары по гражданским

Владимир Зеленский заявил, что "ублюдки из Кремля" демонстрируют цинизм комментируя удары России по Украине.

8 июля 2024, 15:40
Автор:
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Slava Kot
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Президент Владимир Зеленский заявил об ответе на массированный ракетный удар по Украине, который Россия нанесла 8 июля, попав по жилым домам, детской больнице и другой гражданской инфраструктуре. Президент назвал реакцию России циничной на их атаку по Украине.

Зеленский заявил, что Украина ответит "извергам из России" за ракетные удары по гражданским

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время выступления на пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что украинские силы обороны ответят на российские удары.

"Я благодарен всем украинцам, которые начали выкладывать видео, где видно, конкретно виден прямой ракетный удар, которым были ранены и убиты многие люди в Украине сегодня. Бесспорно, все, что уничтожили эти террористы, мы восстановим. Бесспорно, мы ответим этим извергам с России", — сказал Зеленский.

Президент также назвал российское руководство "ублюдками" из-за их циничной реакции на ракетный удар по детской больнице. По словам Зеленского, Россия хочет убедить, что якобы Украина ударила по больнице "Охматдит" в Киеве средствами ППО, вместо того чтобы в Кремле признали, что это "их рассчитанный удар".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как украинские лидеры отреагировали на российскую ракетную атаку по Украине. Кроме того, появились первые реакции украинских международных партнеров на ракетный удар России по детской больнице в Киеве. Дипломаты из разных стран назвали российскую агрессию террором против украинского народа и отметили необходимость усилить поддержку Украины.

Также "Комментарии" писали, что в России цинично заявили, что во время массированного удара по Украине были достигнуты все цели.



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