Украина готова к конструктивным переговорам, но США пока не подготовили план по завершению полномасштабной войны. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я не вижу, что есть готовый план у США. Я готов в любой момент реально говорить. Мы готовы говорить обо всем. От контингента до гарантий безопасности. Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина (Владимир Путин, диктатор России, — ред.)", — заявил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны переступить через себя провести прямые переговоры. Как передает портал "Комментарии", такое заявление перед началом Мюнхенской конференции по безопасности сделал спецпредставитель Дональда Трампа Кит Кэллог.

Он также прокомментировал заявления Путина, в частности его утверждение о "нелегитимности" Зеленского как причину отказа от диалога. В частности, по его словам, оба лидера должны сесть за стол переговоров и пойти на определенные уступки.

Также издание "Комментарии" сообщало – официальный Вашингтон намерен добиться мирной сделки по Украине. Есть план, что она будет реализована в несколько этапов. Об этом во время брифинга заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Госсекретарь отметил, президент США Дональд Трамп хочет прекращения войны России и Украины.

"Он не ищет просто паузы. Он хочет, чтобы она закончилась, и это будет тяжело, и это придется делать поэтапно", — заявил он.



