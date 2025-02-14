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Без этого мира не будет: у Трампа намекнули на непростое решение для Зеленского и Путина

Кит Кэлллог заявил, что Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры

сегодня, 12:26
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны переступить через себя провести прямые переговоры. Как передает портал "Комментарии", такое заявление перед началом Мюнхенской конференции по безопасности сделал спецпредставитель Дональда Трампа Кит Кэллог.

Без этого мира не будет: у Трампа намекнули на непростое решение для Зеленского и Путина

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Он также прокомментировал заявления Путина, в частности его утверждение о "нелегитимности" Зеленского как причину отказа от диалога. В частности, по его словам, оба лидера должны сесть за стол переговоров и пойти на определенные уступки.

"Но это не сработает. Они (Зеленский и Путин – ред.) должны (провести переговоры). И обе стороны должны от чего-то отказаться", — отметил Келлог.

Кроме того, Кит Кэллогг отверг предположение, что Трамп стремится договориться только с Путиным, потому что "три стороны" должны общаться, особенно двое ключевых участников — представители Украины и РФ.

"Для нас понятно, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно двое главных героев, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить", — подчеркнул Келлог.

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