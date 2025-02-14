Госсекретарь США обнародовал этапы мирной сделки по Украине: когда ждать прекращения огня

Официальный Вашингтон намерен добиться мирной сделки по Украине. Есть план, что она будет реализована в несколько этапов. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Госсекретарь отметил, президент США Дональд Трамп хочет прекращения войны России и Украины. "Он не ищет просто паузы. Он хочет, чтобы она закончилась, и это будет тяжело, и это придется делать поэтапно", — заявил он.

Рубио допустил, что все начнется с прекращения огня.

"Это не было согласовано, даже не обсуждалось, но я просто говорю об этом. А затем открытие таких вещей, как коридоры для оказания помощи и обеспечение того, чтобы обе стороны не атаковали энергетическую инфраструктуру", — сказал он.

Рубио считает, что мирная сделка не будет заключена без Дональда Трампа, поскольку президент США единственный в мире, кто может организовать что-то подобное.

"Но это должны быть глобальные усилия. Это не только мы, это — не только Европа или НАТО. Я имею в виду, что страны по всему миру должны будут участвовать", — добавил он.

Госсекретарь заявил, что Европа уже сейчас должна будет предоставить прочные гарантии безопасности для Украины. Но есть много деликатных вопросов, о которых нужно поговорить: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобное, языковые и культурные вопросы, все это нужно будет проработать.

Рубио отметил, что США заинтересованы в долгосрочной независимости Украины.

"И это должно быть основано на текущих экономических интересах, будь то возможность — надеюсь, у нас скоро появятся новости об этом — возможность партнерства с Украиной, совместного предприятия или чего-то подобного, ради их прав на полезные ископаемые, всех природных ресурсов, которые у них есть, и часть этих денег вернется, чтобы выплатить налогоплательщикам США миллиарды долларов, которые были потрачены там, а часть будет реинвестирована обратно в Украину, чтобы восстановить все разрушения, которые там произошли — их инфраструктуру и тому подобное", — рассказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России атакован один из ключевых энергетических объектов: детали.



