Госсекретарь США обнародовал этапы мирной сделки по Украине: когда ждать прекращения огня

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Кравцев Сергей
Официальный Вашингтон намерен добиться мирной сделки по Украине. Есть план, что она будет реализована в несколько этапов. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Марко Рубио. Фото: из открытых источников
Госсекретарь отметил, президент США Дональд Трамп хочет прекращения войны России и Украины. "Он не ищет просто паузы. Он хочет, чтобы она закончилась, и это будет тяжело, и это придется делать поэтапно", — заявил он.
Рубио допустил, что все начнется с прекращения огня.
Рубио считает, что мирная сделка не будет заключена без Дональда Трампа, поскольку президент США единственный в мире, кто может организовать что-то подобное.
Госсекретарь заявил, что Европа уже сейчас должна будет предоставить прочные гарантии безопасности для Украины. Но есть много деликатных вопросов, о которых нужно поговорить: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобное, языковые и культурные вопросы, все это нужно будет проработать.
Рубио отметил, что США заинтересованы в долгосрочной независимости Украины.
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