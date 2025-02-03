В России атакован один из ключевых энергетических объектов: детали

В ночь на 3 февраля неизвестные дроны атаковали ряд регионов России. В частности, под атакой оказался газоперерабатывающий завод под Астраханью. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Астраханский газоперерабатывающий завод. Фото: из открытых источников

"Атакован Астраханский газоперерабатывающий завод. Это один из ключевых энергетических объектов РФ, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только", — говорится в сообщении.

Андрей Коваленко пояснил, что этот завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы.

Стоит обратить внимание, что российские пользователи соцсетей начали писать об атаке по газоперерабатывающему заводу примерно в три часа ночи по киевскому времени. В частности, они жаловались на звуки взрывов и на тот момент, якобы пожар.

Впоследствии на ситуацию отреагировал губернатор региона Игорь Бабушкин, подтвердив атаку БпЛА по топливно-энергетическому комплексу и пожар. Однако он не уточнил, был ли огонь именно на объекте. Также по словам Бабушкина, атаку якобы совершили ВСУ.

"Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в частности ТЭК. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БпЛА произошло возгорание. Пострадавших нет", — утверждал губернатор.

Читайте также на портале "Комментарии" — несколько регионов России подверглись атаке беспилотников. Об этом сообщает 3 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на росСМИ. Жители Ростовской и Волгоградской областей РФ выкладывают в соцсети видео со взрывами и пожарами.

Вечером 2 февраля о "первых ласточках" сообщил создатель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он написал, что украинские беспилотники пытаются сбить в Миллерово и Таганроге Ростовской области



