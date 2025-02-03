В России атакован один из ключевых энергетических объектов: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В ночь на 3 февраля неизвестные дроны атаковали ряд регионов России. В частности, под атакой оказался газоперерабатывающий завод под Астраханью. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Астраханский газоперерабатывающий завод. Фото: из открытых источников
Андрей Коваленко пояснил, что этот завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы.
Стоит обратить внимание, что российские пользователи соцсетей начали писать об атаке по газоперерабатывающему заводу примерно в три часа ночи по киевскому времени. В частности, они жаловались на звуки взрывов и на тот момент, якобы пожар.
Впоследствии на ситуацию отреагировал губернатор региона Игорь Бабушкин, подтвердив атаку БпЛА по топливно-энергетическому комплексу и пожар. Однако он не уточнил, был ли огонь именно на объекте. Также по словам Бабушкина, атаку якобы совершили ВСУ.
Читайте также на портале "Комментарии" — несколько регионов России подверглись атаке беспилотников. Об этом сообщает 3 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на росСМИ. Жители Ростовской и Волгоградской областей РФ выкладывают в соцсети видео со взрывами и пожарами.
Вечером 2 февраля о "первых ласточках" сообщил создатель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он написал, что украинские беспилотники пытаются сбить в Миллерово и Таганроге Ростовской области
Новости