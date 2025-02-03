Огненная ночь в России: где в этот раз взрывались дроны и горели НПЗ (ВИДЕО)

Несколько регионов России подверглись атаке беспилотников. Об этом сообщает 3 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на росСМИ. Жители Ростовской и Волгоградской областей РФ выкладывают в соцсети видео со взрывами и пожарами.

Россия в ночь на 3 февраля была под атакой беспилотников, раздавались взрывы. Фото: Гончаренко / Telegram

Вечером 2 февраля о "первых ласточках" сообщил создатель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он написал, что украинские беспилотники пытаются сбить в Миллерово и Таганроге Ростовской области

"Официальный Ростов отчитывается об одном сбитом БПЛА. Тем не менее, местные фиксируют не менее 10 на пролете", — сообщил он.





Позднее Андрющенко добавил, что более 30 дронов фиксируют местные в одном из районов Ростовской области, с направлением полета на Волгоград.





Позднее этот табун дронов таки долетел до Волгограда. В соцсетях местные и сообщали о взрывах, под дроновой атакой, вероятно, оказался НПЗ "Лукойл". В нескольких районах города пропал свет, также россияне жалуются на проблемы со связью.





Как передавал портал "Комментарии", российские пропагандистские СМИ назвали атаку 24 января по РФ одной из крупнейших за время войны. В разных регионах РФ за ночь было якобы сбито более 120 украинских беспилотников, из которых над Брянской областью – 37, в том числе 18 – реактивных. О подробностях попаданий пропагандисты не распространялись. Но признавали, что деятельность завода "Кремний Эл" в Брянске приостановлена. Пресс-служба предприятия позднее признала, что на заводе зафиксировано шесть прилетов, повреждены часть производственных помещений и склад готовой продукции предприятия. По сообщению канала Baza, также в Брянске поврежден Институт управления и бизнеса и здание Следственного комитета.

Читайте также на портале "Комментарии" - путинский режим принимает меры для защиты промышленных объектов в приграничных регионах от атак украинских беспилотников. Запланировано усиление сил противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).