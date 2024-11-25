Глава украинского государства Владимир Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, во время которого обсудили ключевые направления боевых действий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении президента в Telegram.

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото из открытых источников

Украинский лидер подчеркнул, как в предыдущие недели в центре внимания непростая ситуация в Донецкой области. Особое внимание уделили тому, что происходит на Кураховском направление самым. Это направление фронта остается самым тяжелым участком. Украинское командование продолжает проводить работу по укреплению позиций украинских военных.

На Запорожском направлении, по словам президента, украинские Силы обороны контролируют ситуацию, хотя есть угрозы, которые требуют внимания.

В приграничном районе Курской области продолжается операция, во время которой украинские воины не только защищают позиции, но и наносят российским войскам значительные потери.

Владимир Зеленский подчеркнул, что главной задачей на Курском направлении является максимальное ослабление российского потенциала.

"Благодарен всем украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые обеспечивают выполнение наших украинских задач", — заявил Владимир Зеленский.

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Также издание "Комментарии" сообщало – после победы Дональда Трампа в выборах в США в Европе вновь активизировались дискуссии об отправке западных войск и частных оборонных компаний в Украину. Об этом пишет издание "Le Monde", ссылаясь на источники.



