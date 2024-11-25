На Курщине у россиян все под контролем: ВСУ снова пошли вперед возле Суджи (КАРТА)

Украинские военные продвинулись возле Суджи в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области фиксируется продвижение как Сил обороны Украины, так и войск РФ.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 ноября, показывают, что ВСУ продвинулись к северо-востоку от Мартыновки (на северо-восток от Суджи).

А дополнительные геолокационные кадры от 24 ноября демонстрируют, что войска РФ продвинулись к югу от Зеленого Пути (юго-восточнее Коренево).

Российские источники продолжали утверждать, что путинские войска захватили Дарьино (юго-восточнее Коренево), хотя один российский "военкор" рассказывал, что войска РФ не полностью зачистили населенный пункт, и что ВСУ все еще действуют в том районе.

Российские блогеры утверждали, что бои продолжались возле Николаево-Дарьино, Плехово, Суджи и Погребков.

Читайте также на портале "Комментарии" — Силы обороны Украины ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области. В частности, уничтожен комплекс С-400. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ. Также эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – усадьба Марьино в Курской области РФ, по которой в среду нанесли ракетный удар ВСУ, находится на расстоянии, подходящем для создания оперативного штаба войск РФ, которые ведут наступление вдоль линии разграничения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Американские военные аналитики считают, что Украина провела успешный комбинированный удар по военным объектам в российском тылу в ночь с 19 на 20 ноября, используя беспилотники и предоставленное Западом дальнобойное оружие.



