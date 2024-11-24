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ВСУ уничтожили «жирную» цель в Курской области: детали

ВСУ поразили С-400 на Курщине

сегодня, 11:40
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Кравцев Сергей

Силы обороны Украины ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области. В частности, уничтожен комплекс С-400. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ. Также эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ уничтожили «жирную» цель в Курской области: детали

ЗРК С-400. Фото: из открытых источников

"В ночь на 24 ноября подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области", — говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400".

"Следует отметить, что указанное подразделение вооруженных сил РФ ввело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели", — добавили в Генштабе.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор точечно атакует энергетическую инфраструктуру Украины дронами. Оккупанты пытаются экономить ракеты. Об этом у себя в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

"Россия Шахедами точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации", — отметил он. 

Как объяснил Коваленко, темпы производства ракет не разрешают России вести интенсивную войну с их постоянным использованием. В свою очередь "Шахеды" — это более дешевый инструмент, хотя эффективность дронов скорее подходит для террора гражданских, чем для использования по намеченным целям.

Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе назвали следующую область РФ, в которую могут прилететь ATACMS и Storm Shadow.




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