Возвращение Трампа не оставляет другого выбора: какое решение по Украине может принять Европа

После победы Дональда Трампа в выборах в США в Европе вновь активизировались дискуссии об отправке западных войск и частных оборонных компаний в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Le Monde", ссылаясь на источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, публично пока ни один лидер в Европе о возможной отправке военных в Украину не говорит. Такие разговоры пока что есть засекреченными, но, по информации издания, вопрос о введении сухопутных войск в Украину снова стоит на повестке дня европейских лидеров.

Хотя французский президент Эммануэль Макрон вызвал сильную оппозицию, сформулировав эту гипотезу в феврале, похоже, что с возвращением Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах этот вопрос снова обсуждается.

Так, по сообщению Le Monde, эта тема поднималась 11 ноября во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию. В частности, отмечается, что Лондон и Париж не исключают того, чтобы возглавить коалицию в отношении Украины.

"Между Соединенным Королевством и Францией ведутся переговоры по оборонному сотрудничеству, в частности, с целью создания жесткого ядра союзников в Европе, сосредоточенного на Украине и европейской безопасности в более широком смысле", – сообщил Le Monde британский военный источник.

Отмечается, что 23 ноября, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC также подтвердил безусловную поддержку Франции Украине.

На вопрос, может ли поддержка Украины со стороны Франции дойти до отправки сухопутных войск, он ответил: "Мы не исключаем ни одного варианта".

"Мы будем поддерживать Украину настолько интенсивно и так долго, насколько это будет необходимо. Почему? Потому что на кону стоит наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза приближается на один квадратный километр к Европе", – добавил он.

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