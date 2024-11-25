Возвращение Трампа не оставляет другого выбора: какое решение по Украине может принять Европа

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Кравцев Сергей
После победы Дональда Трампа в выборах в США в Европе вновь активизировались дискуссии об отправке западных войск и частных оборонных компаний в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Le Monde", ссылаясь на источники.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, публично пока ни один лидер в Европе о возможной отправке военных в Украину не говорит. Такие разговоры пока что есть засекреченными, но, по информации издания, вопрос о введении сухопутных войск в Украину снова стоит на повестке дня европейских лидеров.
Хотя французский президент Эммануэль Макрон вызвал сильную оппозицию, сформулировав эту гипотезу в феврале, похоже, что с возвращением Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах этот вопрос снова обсуждается.
Так, по сообщению Le Monde, эта тема поднималась 11 ноября во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию. В частности, отмечается, что Лондон и Париж не исключают того, чтобы возглавить коалицию в отношении Украины.
Отмечается, что 23 ноября, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC также подтвердил безусловную поддержку Франции Украине.
На вопрос, может ли поддержка Украины со стороны Франции дойти до отправки сухопутных войск, он ответил: "Мы не исключаем ни одного варианта".
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