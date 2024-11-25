СМИ узнали, как Трамп может договориться с Путиным о выгодных условиях прекращения войны

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп неоднократно намекал, что при условии финансовой поддержки со стороны Европы, возможно, за счет замороженных российских валютных резервов в размере 300 миллиардов долларов, он мог бы договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о выгодных условиях прекращения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, эта перспектива вызывает беспокойство не только у Украины, но и у Европейского Союза и Великобритании. Соглашение, которое ослабит позиции Киева, может поставить под угрозу безопасность всей Европы. Однако, по мнению аналитиков, если Европа продемонстрирует готовность выделить значительные средства для поддержки Украины, это может заставить Трампа пересмотреть свои планы.

Отмечается, что экономическая поддержка Европы также может стать сигналом для Путина, что Запад готов продолжать войну на истощение, а Украина способна удерживать линию фронта, несмотря на затяжной конфликт.

Одним из возможных вариантов финансирования является использование замороженных российских активов. Однако такие действия сталкиваются с юридическими и политическими препятствиями: страны ЕС опасаются, что конфискация может нарушить международное право и ослабить доверие к евро.

Альтернативой может стать предоставление Украине репарационного кредита, при котором Киев заложит свои требования к России о возмещении убытков. Если Москва откажется платить, эти требования перейдут к странам G7, которые затем смогут компенсировать их за счет замороженных активов.

Эксперты считают, что такой подход обеспечил бы долгосрочную поддержку Украины, укрепил бы западную оборонную промышленность и дал бы Трампу возможность продемонстрировать свой подход к внешней политике под лозунгом "мир через силу". Однако для реализации этого плана потребуется согласие всех сторон и значительные усилия по его координации.

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