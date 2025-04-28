Зеленский заинтриговал заявлением: где на фронте есть «особенно хорошие результаты»

На фронте на Покровском направлении украинские защитники имеют "особенно хорошие результаты". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время традиционного вечернего обращения к украинцам сделал глава государства Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент проинформировал, что сегодня от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского было уже несколько докладов по ситуации на фронте.

"Покровское, все направления в Донецкой области, я хочу поблагодарить наших воинов за стойкость. Просто молодцы. Особенно хорошие результаты у Третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии на Покровском направлении. Наши позиции держим сильными, чтобы были все возможности для правильной дипломатии", — рассказал президент.

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"Конечно, ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться. И каждый день таких боев на фронте доказывает совершенно очевидно, что Россия действительно пытается обмануть мир – обмануть Америку и других – и дальше затягивать эту войну", – сказал президент.

По его словам, россиянам только нужно давление, только при таком условии они могут пойти на все шаги, чтобы остановить войну в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская оккупационная армия смогла захватить село Надеевка, расположенное в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные мониторингового аналитического проекта DeepStatе.

"Враг оккупировал Надиевку", – говорится в сообщении DeepStatе.



