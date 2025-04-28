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Кравцев Сергей
На фронте на Покровском направлении украинские защитники имеют "особенно хорошие результаты". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время традиционного вечернего обращения к украинцам сделал глава государства Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Президент проинформировал, что сегодня от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского было уже несколько докладов по ситуации на фронте.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что оккупанты за время после Пасхи лишь восстановили привычную для них штурмовую активность.
По его словам, россиянам только нужно давление, только при таком условии они могут пойти на все шаги, чтобы остановить войну в Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – российская оккупационная армия смогла захватить село Надеевка, расположенное в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные мониторингового аналитического проекта DeepStatе.
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