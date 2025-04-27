Зеленский назвал, что заставит Россию остановить войну

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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам в вечернем видеообращении и сообщил, что на фронте происходит сложная ситуация, а россияне не прекращают давить и не намерены завершать войну.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Он отметил, что оккупанты наоборот за время после Пасхи восстановили привычную для них штурмовую активность.
По его словам, россиянам только нужно давление, только при таком условии они могут пойти на все шаги, чтобы остановить войну в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия якобы готова искать баланс интересов относительно территориальных уступок для заключения мирного соглашения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в одном из интервью CBS News.
В частности, он опроверг, что РФ не готова ни на какие уступки в отношении Украины. В то же время глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Крым будет оставаться российским.
"Президент России В.В.Путин сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены. Если вы хотите прекращение огня только для того, чтобы продолжать поставлять оружие в Украину, то какова ваша цель?" – отметил Лавров.
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