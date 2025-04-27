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Зеленский назвал, что заставит Россию остановить войну

Президент сообщил, что Россия пытается обмануть мир и Америку

сегодня, 21:34
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Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам в вечернем видеообращении и сообщил, что на фронте происходит сложная ситуация, а россияне не прекращают давить и не намерены завершать войну.

Зеленский назвал, что заставит Россию остановить войну

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"Наши позиции держим сильными, чтобы были все возможности правильной дипломатии. Россияне много говорят о своей вроде бы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется", – отметил президент.

Он отметил, что оккупанты наоборот за время после Пасхи восстановили привычную для них штурмовую активность.

"Конечно, ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться. И каждый день таких боев на фронте доказывает совершенно очевидно, что Россия действительно пытается обмануть мир – обмануть Америку и других – и дальше затягивать эту войну", – сказал президент.

По его словам, россиянам только нужно давление, только при таком условии они могут пойти на все шаги, чтобы остановить войну в Украине.

"Вчерашние встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают, что происходит", — добавил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия якобы готова искать баланс интересов относительно территориальных уступок для заключения мирного соглашения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в одном из интервью CBS News.

В частности, он опроверг, что РФ не готова ни на какие уступки в отношении Украины. В то же время глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Крым будет оставаться российским.

"Президент России В.В.Путин сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены. Если вы хотите прекращение огня только для того, чтобы продолжать поставлять оружие в Украину, то какова ваша цель?" – отметил Лавров.



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