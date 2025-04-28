Украина теряет еще один населенный пункт: в DeepStatе показали, что оккупировала РФ

Российская оккупационная армия смогла захватить село Надеевка, расположенное в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные мониторингового аналитического проекта DeepStatе.

Наступление России. Фото DeepState

"Враг оккупировал Надиевку", – говорится в сообщении DeepStatе.

Отмечается, что от Надиевки до Покровска примерно 29 километров, и российские войска продолжают пытаться прорваться в город.

Согласно информации из Википедии, Надиевка – поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области, в Украине. По данным переписи 2001 года население поселка составляло 325 человек, из них 84 % отметили родным языком украинский и 14,46 % – русский.

Читайте также на портале "Комментарии" — российским захватчикам удалось несколько сместить позиции ВСУ возле Покровска, а также в Сумской и Курской областях. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики зафиксировали, что россиянам удалось продвинуться вблизи международной границы в Курской области – севернее населенного пункта Горналь. Также россияне достигли северо-восточной окраины Олешни во время механизированного штурма. В направлении Олешни и под Горналем шли бои.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 23 апреля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск у Сухой Балки и Ясенового в Донецкой области. По данным DeepState, российские захватчики достигли локального продвижения у поселка Сухая Балка на Покровском направлении. Это направление остается одним из самых горячих на фронте, где враг только усиливает давление.



