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Фронт смещается сразу в трех областях: в США рассказали, куда прорвались россияне

Россияне продолжают усиливать давление на границы Курской и Сумской областей

сегодня, 12:02
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Кравцев Сергей

Российским захватчикам удалось несколько сместить позиции ВСУ возле Покровска, а также в Сумской и Курской областях. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Фронт смещается сразу в трех областях: в США рассказали, куда прорвались россияне

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики зафиксировали, что россиянам удалось продвинуться вблизи международной границы в Курской области – севернее населенного пункта Горналь. Также россияне достигли северо-восточной окраины Олешни во время механизированного штурма. В направлении Олешни и под Горналем шли бои.

За прошедшие сутки шли ожесточенные бои на северо-западе Белгородской области — возле Поповки и Демидовки. Сообщается, что ВСУ осуществили контратаку в районе админграницы Курской и Белгородской областей.

В ISW обратили внимание, что недавно российские захватчики наступали на севере Сумской области. Геолокационные кадры за 25 апреля показывают, что оккупанты продвинулись вдоль улицы Труда в южной части Журавки.

Кроме того, 25 апреля российские захватчики совершили штурм в районе Новониколаевки, а также в районе Беловодов и Садков.

Также российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры за 25 апреля показывают, что оккупанты подошли ближе к южной части Лисовки. В свою очередь, российский "военкор" заявил, что украинские БПЛА продолжают угрожать российским наземным линиям связи вблизи Лисовки.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 23 апреля мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск у Сухой Балки и Ясенового в Донецкой области.

По данным DeepState, российские захватчики достигли локального продвижения у поселка Сухая Балка на Покровском направлении. Это направление остается одним из самых горячих на фронте, где враг только усиливает давление.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-25-2025
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