Зеленский заинтриговал хорошими "новостями": Украина продолжает получать вооружение

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам очередного совещания с чиновниками заявил, что Украина продолжает в рамках реализации договоренностей с партнерами получать военное усиление в виде тяжелой техники, артиллерии и средств ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Владимир Зеленский написал у себя в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Ежедневная утренняя "сверка часов". Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами", — отметил глава государства.

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Владимир Зеленский также анонсировал очередные пакеты помощи, отметив, что "новости будут скоро".

По словам главы государства, на совещании также обсудили ситуацию на фронте. В частности, речь шла об оборонительных и наступательных действиях, а также результатах применения дронов.

Кроме того, президент заслушал доклады о ходе всеохватывающей инспекции военно-врачебных комиссий, работы Службы безопасности Украины в отношении военных комиссаров и коллаборантов.

"Хорошие результаты", — заключил он.

Отдельно — в закрытом режиме — Зеленскому доложили СБУ и Главное управление разведки Минобороны относительно своих специальных задач.

Напомним, 17 августа стало известно, что Украина получила от Германии еще две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS. Кроме того, в новый оборонительный пакет вошли около пяти тысяч дымовых снарядов калибра 155-мм, десять переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы и грузовой транспорт.

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