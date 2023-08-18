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Зеленский заинтриговал хорошими "новостями": Украина продолжает получать вооружение

Глава государства подчеркнул, что договоренности с партнерами продолжают реализовываться

сегодня, 14:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский по результатам очередного совещания с чиновниками заявил, что Украина продолжает в рамках реализации договоренностей с партнерами получать военное усиление в виде тяжелой техники, артиллерии и средств ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Владимир Зеленский написал у себя в Telegram.

Зеленский заинтриговал хорошими "новостями": Украина продолжает получать вооружение

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Ежедневная утренняя "сверка часов". Реализуются договоренности с партнерами. Заходят тяжелая техника, артиллерия, средства ПВО. Продолжаем работу над следующими пакетами", — отметил глава государства.


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Владимир Зеленский также анонсировал очередные пакеты помощи, отметив, что "новости будут скоро".

По словам главы государства, на совещании также обсудили ситуацию на фронте. В частности, речь шла об оборонительных и наступательных действиях, а также результатах применения дронов.

Кроме того, президент заслушал доклады о ходе всеохватывающей инспекции военно-врачебных комиссий, работы Службы безопасности Украины в отношении военных комиссаров и коллаборантов. 

"Хорошие результаты", — заключил он. 

Отдельно — в закрытом режиме — Зеленскому доложили СБУ и Главное управление разведки Минобороны относительно своих специальных задач.

Напомним, 17 августа стало известно, что Украина получила от Германии еще две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS. Кроме того, в новый оборонительный пакет вошли около пяти тысяч дымовых снарядов калибра 155-мм, десять переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы и грузовой транспорт.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/7435
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