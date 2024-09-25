Зеленский в ООН назвал условие, которое точно приведет к завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, подчеркнул, что прекращение войны в Украине возможно только при условии вывода российских войск с ее территории. Он также отметил важность предотвращения дальнейших этапов российской агрессии.

Владимир Зеленский

Зеленский отметил, что все попытки предложить альтернативу Формуле мира на самом деле лишь стремление временного затишья вместо реального прекращения войны.

"Нам нужно вывести российских оккупантов, что положит конец военным действиям в Украине, и мы должны привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях. Нам нужно предотвратить экоцид и остановить разрушение природы, вызванное войной, и мы не должны допустить второй или третьей фазы этого русского .И нам нужно ясно дать понять, что война закончена", — сказал глава государства.

Зеленский также обратил внимание на то, что отдельные инициативы, возможно, направленные на временную заморозку конфликта, могут только способствовать продолжению страданий. Он добавил, что, возможно, кто-то из политиков мечтает о Нобелевской премии за достижение временного затишья, однако этот мир будет призрачным.

Президент акцентировал внимание на необходимости соблюдать принципы Устава ООН и гарантировать право Украины на территориальную целостность и суверенитет, как это делается для каждого другого государства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, ответил всем тем политикам и лидерам иностранных государств, которые предлагают Украине "заморозить войну". Как подчеркнул президент, подобные действия приведут к катастрофе и увеличению количества страданий.



