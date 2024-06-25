Зеленский уволил скандального генерала: кто занял его место

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Юрия Содоля с должности командующего Объединенными Силами ВСУ. Генерал, попавший в серию скандалов, будет заменен на бригадного генерала Андрея Гнатова.



Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Юрия Содоля. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал об изменениях в ВСУ, а именно увольнении генерала Юрия Содоля.

"Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", — сказал Зеленский.

Содоля в последние несколько недель резко критиковали. В частности, активист Сергей Стерненко назвал "кадровой катастрофой" и "кандидатуру, которой плевать на жизнь солдат" назначения генерала Содоля командующим Объединенных Сил ВСУ. Нардепка Марьяна Безуглая заявила, что генерал во время прорыва на фронте употреблял алкоголь в Одессе. Кроме того, начальник штаба "Азова" майор Богдан Кротевич написал на Содоля заявление в ГБР со словами, что генерал якобы "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

О новом командующем Объединенных Силах ВСУ Андрее Гнатове известно, что он получил образование в Харьковском институте танковых войск, а затем присоединился к морской пехоте. Во время полномасштабного вторжения возглавлял оборону Николаева и был одним из руководивших освобождением Херсонской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юрий Содоль наградил мэра Одессы Геннадия Труханова знаком "За службу и доблесть".

Также "Комментарии" писали о заявлении Зеленского, в котором он назвал ближайшую неделю исторической.