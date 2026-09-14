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Зеленский удивил ультиматумом о встрече с Трампом: какое предложение готовит для президента США

Владимир Зеленский надеется встретиться с Дональдом Трампом в Нью-Йорке и обсудить возможность морского и энергетического перемирия

14 сентября 2026, 11:25
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на следующей неделе провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Одними из главных тем переговоров может стать возможность введения морского и энергетического перемирия между Украиной и Россией. Об этом Зеленский заявил в телеэфире во время визита в Канаду.

Зеленский удивил ультиматумом о встрече с Трампом: какое предложение готовит для президента США

Фото: из открытых источников

По словам президента, Киев готов рассматривать такой формат прекращения взаимных ударов и обсуждал соответствующую идею с американским лидером. Потенциальная встреча может состояться в районе 21-23 сентября, если графики двух президентов позволят провести переговоры.

"Мы открыты для соответствующего морского перемирия, плюс энергетическое перемирие. Я собираюсь все это обсудить. Я уже об этом говорил с Президентом США", — заявил Зеленский.

Глава государства уточнил, что окончательно встреча с Трампом пока не согласована. В то же время, он выразил надежду, что сможет прибыть в Нью-Йорк и лично обсудить возможные договоренности.  

Зеленский также наметил альтернативный сценарий на случай, если Владимир Путин продолжит отказываться от полного прекращения огня. По его словам, тогда сторонам следует попытаться договориться хотя бы об отдельных направлениях.

"Если российский диктатор Владимир Путин не хочет полного перемирия, то нужно хотя бы зерновое и энергетическое", — подчеркнул президент, добавив, что такой подход поддерживает значительное количество государств.

Заявление прозвучало на фоне дискуссии о взаимных ударах по энергетическим объектам. Ранее Трамп призвал Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, увязав их с проблемами поставок дизельного топлива в РФ.

Портал "Комментарии" уже писал , что после завершения сентябрьских выборов в России Владимир Путин может несколько изменить риторику, однако говорить о гарантированном начале переговоров по завершению войны против Украины пока рано. Об этом заявил директор Института мировой политики, политолог Евгений Магда, комментируя возможность возобновления трехстороннего переговорного формата уже в октябре.



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