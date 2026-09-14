Зеленський здивував ультиматумом про зустріч із Трампом: яку пропозицію готує для президета США

Президент України Володимир Зеленський розраховує наступного тижня провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Одними з головних тем переговорів можуть стати можливість запровадження морського та енергетичного перемир’я між Україною та Росією. Про це Зеленський заявив в телеефірі під час візиту до Канади.

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За словами президента, Київ готовий розглядати такий формат припинення взаємних ударів і вже обговорював відповідну ідею з американським лідером. Потенційна зустріч може відбутися в районі 21–23 вересня, якщо графіки двох президентів дозволять провести переговори.

"Ми відкриті до відповідного морського перемир’я, плюс енергетичне перемир’я. Я збираюсь все це обговорити. Я вже про це говорив з Президентом США", — заявив Зеленський.

Глава держави уточнив, що остаточно зустріч із Трампом поки не погоджена. Водночас він висловив сподівання, що зможе прибути до Нью-Йорка та особисто обговорити можливі домовленості.

Зеленський також окреслив альтернативний сценарій на випадок, якщо Володимир Путін продовжить відмовлятися від повного припинення вогню. За його словами, тоді сторонам варто спробувати домовитися хоча б про окремі напрямки.

"Якщо російський диктатор Володимир Путін не хоче повного перемир’я, то потрібне хоча б зернове й енергетичне", — наголосив президент, додавши, що такий підхід підтримує значна кількість держав.

Заява пролунала на тлі дискусії щодо взаємних ударів по енергетичних об’єктах. Раніше Трамп закликав Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, пов’язавши їх із проблемами з постачанням дизельного пального в РФ.

Портал "Коментарі" вже писав, що після завершення вересневих виборів у Росії Володимир Путін може дещо змінити риторику, однак говорити про гарантований початок переговорів щодо завершення війни проти України поки зарано. Про це заявив директор Інституту світової політики, політолог Євген Магда, коментуючи можливість відновлення тристороннього переговорного формату вже у жовтні.