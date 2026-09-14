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Трамп зробив фінальну ставку на Путіна: українців здивували прогнозом кардинального перевороту у війні

Євген Магда пояснив, чого команда Дональда Трампа очікує від Кремля після виборів у РФ та оцінив шанси на старт переговорів уже в жовтні.

14 вересня 2026, 11:05
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Клименко Елена

Після завершення вересневих виборів у Росії Володимир Путін може дещо змінити риторику, однак говорити про гарантований початок переговорів щодо завершення війни проти України поки зарано. Про це заявив директор Інституту світової політики, політолог Євген Магда, коментуючи можливість відновлення тристороннього переговорного формату вже у жовтні.

Трамп зробив фінальну ставку на Путіна: українців здивували прогнозом кардинального перевороту у війні

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, команда президента США Дональда Трампа може розраховувати на те, що після виборів до Державної думи російський лідер стане більш розважливим. Нинішні жорсткі заяви Кремля Магда пов'язує, зокрема, з передвиборчою логікою та необхідністю демонструвати тверду позицію російській аудиторії.

"Американці, очевидно, розраховують на те, що після виборів до Державної думи, псевдовиборів, які пройдуть за тиждень, Путін буде більш розважливий", — зазначив політолог.

Водночас Магда наголосив, що сам факт можливого пом'якшення риторики Москви ще не означає готовності Кремля до реальних компромісів. Росія продовжує намагатися демонструвати Заходу нібито легітимність власних політичних процесів, зокрема проводячи голосування на окупованих українських територіях. При цьому, за словами експерта, західні країни досі значною мірою сприймають Путіна та його оточення як сторону, з якою можна вести переговори. 

"На сьогоднішній момент західний світ багато в чому продовжує сприймати Путіна, його камарилью як партнерів по переговорах", — пояснив Магда.

Політолог також підкреслив, що Україна як держава, яка стала жертвою агресії, не може відмовлятися навіть від попередніх переговорів. Однак очікувати, що дипломатичний процес обов'язково стартує вже найближчим часом, не варто.

"Поки не знаю, чи відбудуться ці переговори. Я б сказав, станом на зараз — 50 на 50", — підсумував Магда.

Портал "Коментарі" вже писав, що народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев може стати наступним генеральним прокурором України. Його кандидатуру розглядають на цю посаду після заяви Руслана Кравченка про відставку. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у політичних колах.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=GRSMFEf1TMw&t=910s
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