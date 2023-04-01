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Зеленский созвонился с Макроном: две ключевые темы в разговоре

Во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Зеленский обсудил ситуацию на фронте и "формулу мира"

сегодня, 16:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе диалога стороны обсудили ситуацию на фронте и украинскую "формулу мира". Как передает портал "Комментарии", такое сообщение появилось на Twitter-странице главы украинского государства.

Зеленский созвонился с Макроном: две ключевые темы в разговоре

Зеленский и Макрон. Фото: из открытых источников

"В часовом разговоре с Эммануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на фронте", — написал Владимир Зеленский.


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По словам президента, они остановились на дальнейших шагах по реализации "формулы мира" и скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий.

Отметим, недавний визит лидер КНР Си Цзиньпина в Москву серьезно обеспокоил Европу и США. Сразу после возвращения главы КНР в Пекин многие лидеры в Европе заявили, что хотели бы переговорить с Си Цзиньпинем. Долго ждать не пришлось, и президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что посетит Китай в апреле. Его будет сопровождать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Читайте также на портале "Комментарии" — российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной концепции основных направлений внешней политики РФ. Там прописаны тезисы, явно дающие понять, что новая Холодная война – в разгаре. При этом аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что попытки Путина создать коалицию против Запада провалились, потому что китайский лидер Си Цзиньпин отказался присоединиться к подобному блоку. Издание "Комментарии" предложило украинским экспертам проанализировать происходящее.

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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1642141095340527619
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