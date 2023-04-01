Зеленский созвонился с Макроном: две ключевые темы в разговоре

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе диалога стороны обсудили ситуацию на фронте и украинскую "формулу мира". Как передает портал "Комментарии", такое сообщение появилось на Twitter-странице главы украинского государства.

Зеленский и Макрон. Фото: из открытых источников

"В часовом разговоре с Эммануэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на фронте", — написал Владимир Зеленский.

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По словам президента, они остановились на дальнейших шагах по реализации "формулы мира" и скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий.

Отметим, недавний визит лидер КНР Си Цзиньпина в Москву серьезно обеспокоил Европу и США. Сразу после возвращения главы КНР в Пекин многие лидеры в Европе заявили, что хотели бы переговорить с Си Цзиньпинем. Долго ждать не пришлось, и президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что посетит Китай в апреле. Его будет сопровождать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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