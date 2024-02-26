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Зеленский сообщил, сколько на самом деле снарядов получила Украина от ЕС

Украина не получила от Европейского Союза столько снарядов, сколько он обещал, об этом на пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым сказал президент Владимир Зеленский, передает портал «Комментарии»

сегодня, 17:06
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Владимир Зеленский, Европейский Союз обещал Украине миллион снарядов. Однако, как подчеркнул президент, Украина получила даже не 50% от этого количества, а около 30%.

Зеленский сообщил, сколько на самом деле снарядов получила Украина от ЕС

Владимир Зеленский

При этом ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обещал, что к марту Евросоюз передаст Украине 524 000 снарядов. То есть это 52% от поставленной цели.

Кроме того, в конце января агентство Bloomberg сообщало, что Европейский Союз не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине до 1 марта. До этого времени, по информации издания, Украина сможет получить максимум 600 тысяч боеприпасов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации немецких СМИ, в Берлине две недели проходят встречи экспертов , обдумывающих, где взять боеприпасы для Украины и каким образом можно договориться о поставках. В частности, эта группа обратила внимание на Индию, имеющую большой запас снарядов. Вроде бы Германия начала с ней тайные переговоры, поскольку Нью-Дели поддерживает дружеские отношения с Россией. Обсуждается возможность продажи боеприпасов посредникам, которые в дальнейшем передадут их Украине.

Вместе с тем министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина получает 50% вооружения с задержками. Кроме того, постоянно существует нехватка боеприпасов. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал европейские страны запретить экспорт боеприпасов в другие страны и перенаправить их в Украину. Кулеба обратился в европейские страны с призывом предоставить Украине больше боеприпасов для защиты Европы. По его мнению, все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть приостановлены, и все такие боеприпасы должны быть направлены в Украину. Каждый патрон, производимый в Европе, должен служить для защиты Европы, сказал глава МИД.





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