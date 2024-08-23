Зеленский сообщил, откуда ВСУ прямо сейчас «выжимают» оккупантов

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Ткачик Олеся
В своем обращении к украинцам Владимир Зеленский поблагодарил жителей Харькова, который 23 августа отметил свой праздник, назвав его героическим городом, символом человечности и жизни. Он напомнил, что в начале мая Вооруженные Силы Украины успешно отразили попытку российской армии наступать на Харьков и всю Харьковщину.
Владимир Зеленский
В своем обращении президент отметил, что разговаривал с главнокомандующим Александром Сырским, где обсуждался ход боев на Харьковщине. Зеленский подчеркнул, что украинская армия постепенно вытесняет российские войска и подчеркнул, что оккупант не сможет покорить Харьков или другую часть Украины.
Президент также поздравил украинцев, в том числе всех защитников, с Днем флага, выразив гордость за всех, кто делает наши сине-желтые цвета символом силы и достоинства.
При этом известно, что на Харьковщине бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) продолжают стабилизационные действия после прошедшего накануне успешного наступления, сообщил пресс-офицер Александр Бородин. По его словам, успехом бригады является то, что военные смогли сорвать дальнейшие планы российской 20-й армии, планировавшей наступление в сторону Макеевки. Он также подчеркнул, что важность наступления Третьей штурмовой заключается не только в освобождении территорий, но и в разрушении планов оккупантов и уничтожении их сил и средств.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад больше не верит в неизбежную победу России в Украине.
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