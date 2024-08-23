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Зеленский сообщил, откуда ВСУ прямо сейчас «выжимают» оккупантов

Украинские военные постепенно «выжимают» российских военных из Харьковской области

сегодня, 20:58
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Ткачик Олеся

В своем обращении к украинцам Владимир Зеленский поблагодарил жителей Харькова, который 23 августа отметил свой праздник, назвав его героическим городом, символом человечности и жизни. Он напомнил, что в начале мая Вооруженные Силы Украины успешно отразили попытку российской армии наступать на Харьков и всю Харьковщину.

Зеленский сообщил, откуда ВСУ прямо сейчас «выжимают» оккупантов

Владимир Зеленский

В своем обращении президент отметил, что разговаривал с главнокомандующим Александром Сырским, где обсуждался ход боев на Харьковщине. Зеленский подчеркнул, что украинская армия постепенно вытесняет российские войска и подчеркнул, что оккупант не сможет покорить Харьков или другую часть Украины.

"Выжимаем русскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков. Не покорит всю нашу Украину. Я благодарю каждого и каждую, кто бережет жизнь в Украине, кто бережет наш Харьков и все другие города и села нашего государства. И мы сделаем все, чтобы вернуть настоящую безопасность. И города героев обязательно станут городами мира", – сказал Зеленский.

Президент также поздравил украинцев, в том числе всех защитников, с Днем флага, выразив гордость за всех, кто делает наши сине-желтые цвета символом силы и достоинства.

При этом известно, что на Харьковщине бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) продолжают стабилизационные действия после прошедшего накануне успешного наступления, сообщил пресс-офицер Александр Бородин. По его словам, успехом бригады является то, что военные смогли сорвать дальнейшие планы российской 20-й армии, планировавшей наступление в сторону Макеевки. Он также подчеркнул, что важность наступления Третьей штурмовой заключается не только в освобождении территорий, но и в разрушении планов оккупантов и уничтожении их сил и средств.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад больше не верит в неизбежную победу России в Украине.




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