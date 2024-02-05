Зеленский согласился с мнением Папы Римского Франциска о войне в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Привыкание европейцев к войне в Украине – это опасное явление. Странам Европейского Союза нужно помогать Киеву, потому что Путин может прийти и к ним. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу "Rai1" сделал президент Украины Владимир Зеленский, согласившись с мнением Папы Римского Франциска о привыкании к войне и снижении внимания мира.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
По его словам, со временем эмоции проходят, и люди привыкают ко всему. И даже в Европе начинают звучать голоса, что украинским детям может нравиться на территории России.
В то же время президент Украины объяснил, что привыкать к войне можно только на расстоянии. Но, когда война приходит к тебе, привыкнуть к ней полностью невозможно и не допустимо. Иначе ты проиграл эту войну. Проиграл себя, свой дом, свою семью.
Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Зеленского: к какому шагу готов президент и оправдано ли это.
Обсуждения
Новости