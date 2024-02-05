Зеленский согласился с мнением Папы Римского Франциска о войне в Украине

Привыкание европейцев к войне в Украине – это опасное явление. Странам Европейского Союза нужно помогать Киеву, потому что Путин может прийти и к ним. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу "Rai1" сделал президент Украины Владимир Зеленский, согласившись с мнением Папы Римского Франциска о привыкании к войне и снижении внимания мира.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Он (Папа Римский – ред.) был прав, это уже происходит. Абсолютная правда. С папой Франциском мы встречались два раза. Люди привыкают даже к тем вещам, что тысячи украинских детей были депортированы. Сначала это был ужас для Европы. Сначала нам помогали, недавно мы создали даже международную коалицию", — сказал глава государства.

По его словам, со временем эмоции проходят, и люди привыкают ко всему. И даже в Европе начинают звучать голоса, что украинским детям может нравиться на территории России.

"Это есть это и есть несправедливый подход. Это и есть тезис папы Франциска, что люди привыкают к войне", — отметил Владимир Зеленский.

В то же время президент Украины объяснил, что привыкать к войне можно только на расстоянии. Но, когда война приходит к тебе, привыкнуть к ней полностью невозможно и не допустимо. Иначе ты проиграл эту войну. Проиграл себя, свой дом, свою семью.

"К некоторым вещам так, но как можно привыкнуть к тому, что погибают люди, что летят ракеты? Понимаете, это невозможно, и это ненормальная жизнь. Вы привыкаете на расстоянии. Когда мы в Киеве, и есть расстояние до фронта, мы начинаем к чему-то привыкать. Это несправедливо к тем, кто на фронте, а также нужно подключить мозг и понять: если ты привык здесь, пока фронт там, то фронт может быть уже здесь, где ты, если ты не будешь поддержать тех, кто на фронте", — добавил президент.

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