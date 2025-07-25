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Зеленский снял интригу: сколько систем Patriot на самом деле получит Украина

Украина получила подтверждение на поставки систем Patriot от Германии на две системы, от Норвегии - на одну

25 июля 2025, 12:11
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Кравцев Сергей

Украинским властям сейчас удалось договориться о трех системах ПВО Patriot из десяти необходимых. Впрочем, необходимы также ракеты, дроны, РЭБы и стабильное финансирование армии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время общения с представителями медиа.

Зеленский снял интригу: сколько систем Patriot на самом деле получит Украина

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"С вопросом ракет работаем, ракеты у нас есть. Все еще боремся над лицензией производства. Важно, что в Германии появляется площадка. Производство. Пока не у нас, но у европейцев, с которыми у нас хорошие отношения", — рассказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что глава Белого дома Дональд Трамп дал добро передавать системы Украине. Это будет происходить путем продажи, а значит Украина оказывается перед непростой ситуацией, когда нужно найти деньги на все 10 систем. В идеале, если бы к каждой системе сразу шел пакет с ракетами.

"Сколько уже имеем. Три. Официально я получил подтверждение Германии на две системы, Норвегия — одна. Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами", — заявил президент.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска не оставляют попыток прорваться на разных участках фронта, но украинские защитники дают им отпор и смогли стабилизировать ситуацию. Такое заявление во время общения с представителями масс-медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства рассказал, что оккупанты продолжают терпеть неудачи на фронте, и "получают по шапке".

По словам украинского лидера, особого внимания заслуживает ситуация на Покровском направлении. Как пояснил Зеленский, он общался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по этому направлению. Тот сообщил, что за последнее время российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть сюда 5-7 раз.




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