Зеленский сказал, что происходит на Курщине: имеют ли россияне успехи

Российские войска недавно начали наступление на Курском направлении, о чем сообщил Владимир Зеленский на Ялтинской европейской стратегии. Президент Украины отметил, что, несмотря на активные боевые действия, успеха на этом фронте у россиян нет.

Владимир Зеленский

По словам Зеленского, российские оккупанты пытаются осуществить стремительные наступательные действия на Курском направлении, привлекая для этого около 60-70 тысяч военных. В настоящее время там уже находится около 40 тысяч российских солдат.

"Они стремятся к быстрым прорывам и, как говорят, "деоккупации", — отметил Зеленский и добавил, что радует то, что даже сами россияне говорят о деоккупации собственной территории, а не только украинцы.

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что российские войска не добились значительных успехов во время так называемой контрнаступательной кампании. По его словам, украинские военные героически удерживают оборону и делают все возможное для реализации военно-политических шагов.

Президент добавил, что начало операции на Курском направлении привело к уменьшению количества обстрелов в Донецкой области. По его словам, ситуация в Покровском направлении также стабилизируется: если раньше соотношение использования снарядов составляло 1 к 12 в пользу врага, то сейчас оно изменилось до 1 до 2,5.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Зеленский рассказал, почему ВСУ начали операцию в Курской области. По его словам, Украина получила от союзников информацию о том, что РФ готовится создать ряд "буферных зон", в том числе на севере страны. При этом РФ планировала захватить областные центры. Именно поэтому, чтобы воспрепятствовать планам врага, Украина начала наступление на Курщине.



