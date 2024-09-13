Зеленский сказал, что происходит на Курщине: имеют ли россияне успехи

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Ткачик Олеся
Российские войска недавно начали наступление на Курском направлении, о чем сообщил Владимир Зеленский на Ялтинской европейской стратегии. Президент Украины отметил, что, несмотря на активные боевые действия, успеха на этом фронте у россиян нет.
Владимир Зеленский
По словам Зеленского, российские оккупанты пытаются осуществить стремительные наступательные действия на Курском направлении, привлекая для этого около 60-70 тысяч военных. В настоящее время там уже находится около 40 тысяч российских солдат.
Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что российские войска не добились значительных успехов во время так называемой контрнаступательной кампании. По его словам, украинские военные героически удерживают оборону и делают все возможное для реализации военно-политических шагов.
Президент добавил, что начало операции на Курском направлении привело к уменьшению количества обстрелов в Донецкой области. По его словам, ситуация в Покровском направлении также стабилизируется: если раньше соотношение использования снарядов составляло 1 к 12 в пользу врага, то сейчас оно изменилось до 1 до 2,5.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Зеленский рассказал, почему ВСУ начали операцию в Курской области. По его словам, Украина получила от союзников информацию о том, что РФ готовится создать ряд "буферных зон", в том числе на севере страны. При этом РФ планировала захватить областные центры. Именно поэтому, чтобы воспрепятствовать планам врага, Украина начала наступление на Курщине.
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