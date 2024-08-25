Зеленский сделал заявление о мирных переговорах с Россией: назвал условия



















Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсудить идеи мирного окончания войны. Однако, по словам президента, такие предложения должны быть основаны на украинских ценностях и демократии.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский по случаю приезда премьер-министра Индии Нарендры Моди дал интервью представителям индийских СМИ. Во время разговора Зеленский рассказал, что разговаривал с Моди о мирных переговорах, в частности, готовности Украины к ним. Однако президент объяснил, что Украина не готова идти на территориальные уступки.

"Конечно, он говорил о мире и мы будем рады обсудить его идеи, мы будем рады поговорить об этом. Но мы не готовы использовать наши территории в качестве одного из вариантов предложения. Мы не меняем людей на предложения и территории на предложения, и наши ценности, и нашу свободу и нашу демократию. Мы не готовы этим жертвовать, и это абсолютно понятные аспекты", – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, премьер-министр Моди гораздо больше хочет мирных переговоров для окончания войны, чем российский диктатор Владимир Путин.

"Проблема в том, что Путин не хочет этого (мира). Я не знаю, что они там говорят, какие детали с Путиным и тому подобное, но я сказал премьер-министру: "Смотрите, с кем вы общаетесь. Вы говорите с ним, он говорит вам, что хочет мира, и в то же время, когда он говорит, что хочет мира, он атакует больницу", — добавил Зеленский.

Напомним, что 8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил визит в Россию, где встретился с Путиным. В этот день Россия нанесла ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Моди рассказал, как можно закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Индии на резкие слова Зеленского по поводу визита Моди в Россию.