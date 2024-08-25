Зеленский сделал заявление о мирных переговорах с Россией: назвал условия

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсудить идеи мирного окончания войны. Однако, по словам президента, такие предложения должны быть основаны на украинских ценностях и демократии.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский по случаю приезда премьер-министра Индии Нарендры Моди дал интервью представителям индийских СМИ. Во время разговора Зеленский рассказал, что разговаривал с Моди о мирных переговорах, в частности, готовности Украины к ним. Однако президент объяснил, что Украина не готова идти на территориальные уступки.
По словам Зеленского, премьер-министр Моди гораздо больше хочет мирных переговоров для окончания войны, чем российский диктатор Владимир Путин.
Напомним, что 8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил визит в Россию, где встретился с Путиным. В этот день Россия нанесла ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Моди рассказал, как можно закончить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали о реакции Индии на резкие слова Зеленского по поводу визита Моди в Россию.
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