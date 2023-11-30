Зеленский сделал заявление о деоккупации Крыма и Донбасса

Оккупированный россиянами Крым, скорее всего, освободить будет легче, чем Донбасс. Речь идет не только о деоккупации территорий, но и о ментальном возвращении людей в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с николаевскими студентами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Может так случиться, что мы территории вернем раньше этих людей. Так может быть. Например, если мы берем Донбасс, люди живут там 10 лет, живут в другом пространстве и это долгий процесс. Может быть по-разному. Я считаю, что сложнее с Донбассом. Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. А, по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят — будет очень сложно", — высказался президент.

По его мнению, вернуть жителей оккупированного Донбассу ментально будет сложнее, поскольку в регионе 10 лет продолжались боевые действия, была контактная линия. Кроме того, много сепаратизма, часть людей прошла войну.

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