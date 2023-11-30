Зеленский сделал заявление о деоккупации Крыма и Донбасса

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Кравцев Сергей
Оккупированный россиянами Крым, скорее всего, освободить будет легче, чем Донбасс. Речь идет не только о деоккупации территорий, но и о ментальном возвращении людей в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с николаевскими студентами сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
По его мнению, вернуть жителей оккупированного Донбассу ментально будет сложнее, поскольку в регионе 10 лет продолжались боевые действия, была контактная линия. Кроме того, много сепаратизма, часть людей прошла войну.
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