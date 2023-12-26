Зеленский сделал предупреждение для российских пилотов

Владимир Зеленский сообщил, что украинская система противовоздушной обороны станет еще сильнее, поэтому российские пилоты должны сделать выбор по участию в войне. Об этом президент Украины заявил во время традиционного вечернего обращения.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что в день перед Рождеством украинские силы сбили около 30 российских дронов, несколько ракет и два российских самолета. Таким образом, за неделю украинские бойцы уничтожили пять российских самолета.

Как следствие, президент обратился к российским пилотам в вечернем обращении, где объяснил, что для них в войне против Украины опасность будет только расти.

"Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне. Наша ПВО будет становиться только сильнее. Тем более, когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщил 22 декабря об сбитии трех российских самолетов Су-34. В Генштабе в канун Рождества указали на еще два уничтоженных самолета РФ — бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-30.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, будут ли истребители F-16 в Украине до конца года.

Также "Комментарии" писали о министре обороны РФ Сергее Шойгу, который заявил Путину о захвате Марьинки. В Вооруженных силах отреагировали на сообщение оккупации города в Донецкой области. По словам спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна Марьинка полностью уничтожена, однако украинские силы до сих пор находятся на территории города.