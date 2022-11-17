Зеленский сделал новое заявление о падении ракеты в Польше

Президент Владимир Зеленский заявил, что никто пока на 100% не знает, чья ракета упала в Польше во время массированной ракетной атаки России на Украину 15 ноября. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на слова президента в комментарии "Bloomberg".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО…", — заявил глава украинского государства.

По его словам, нужно не делать резких заявлений и придерживаться справедливости, пока расследование продолжается.

При этом Владимир Зеленский отметил, что есть смысл говорить о том, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши. Президент также отметил, что украинские специалисты уже выехали в Польшу и примут участие в расследовании, чтобы установить истины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – падение ракеты в Польше, происшедшее 15 ноября, продолжает оставаться топ-темой. Изначально предполагалось, что это – одна из российских ракет, выпущенных по Украине во время массированной атаки. Однако президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что это могла быть ракета от украинской системы ПВО. Между странами НАТО уже прошли срочные консультации из-за инцидента. О чём говорит реакция сторон на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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