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Зеленский рискует просчитаться: эксперт раскрыл, чего действительно добивается Путин

Политтехнолог Постернак объяснил, как победить Путина

29 октября 2026, 20:12
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал концепцию "мир через силу" — что только силой можно заставить Россию остановиться.

Зеленский рискует просчитаться: эксперт раскрыл, чего действительно добивается Путин

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что концепция "мир через силу" не работает.

"С Россией не выйдет мир через силу никак. Не потому, что там ядерное оружие, демографическое превосходство, неразрушенная хоть и держащаяся экономика, но с определенными подпорами со стороны Китая и других стран. Не только из-за этого. Надо рассматривать другую стратегию — мир через хитрость, мир через асимметрию, через формирование гибридных угроз для Российской Федерации и определенных военных спецслужбских операций, которые должны быть внутри России”, — пояснил политтехнолог.

По его словам, тот факт, что Путин прибегает к таким историческим, культурным мистификациям, указывает на одну важную деталь.

"Путин на этапе своей жизни, своего культа личности, он склонен рассматривать эту войну не с точки зрения рациональной логики, а с точки зрения экзистенциальной логики. То есть во что бы то ни стало получить преимущество, каким-либо образом, пусть огромной ценой сломать Украину", — отметил эксперт.

Постернак объяснил, что для него это вопрос его личной выживаемости, выживания режима. Даже военной чести, миссии в истории. Именно поэтому, резюмировал политтехнолог, Путин апеллирует постоянно к нарративам о генетическом родстве украинцев, россиян.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам народного депутата Алексея Гончаренко, Зеленский впервые признал, что России нужны гарантии безопасности как часть будущего мирного урегулирования.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uKXvbidE5bc
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