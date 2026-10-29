Зеленский рискует просчитаться: эксперт раскрыл, чего действительно добивается Путин

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал концепцию "мир через силу" — что только силой можно заставить Россию остановиться.
Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"
Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что концепция "мир через силу" не работает.
По его словам, тот факт, что Путин прибегает к таким историческим, культурным мистификациям, указывает на одну важную деталь.
Постернак объяснил, что для него это вопрос его личной выживаемости, выживания режима. Даже военной чести, миссии в истории. Именно поэтому, резюмировал политтехнолог, Путин апеллирует постоянно к нарративам о генетическом родстве украинцев, россиян.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам народного депутата Алексея Гончаренко, Зеленский впервые признал, что России нужны гарантии безопасности как часть будущего мирного урегулирования.