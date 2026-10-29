Зеленський різко змінив риторику щодо Росії: що заявили в Раді

У листопаді має відновитися переговорний трек у форматі США, Україна, Росія для пошуку можливих варіантів завершення війни. Від 2022 року Росія, Україна, США. ЄС та інші країни пропонували різні плани миру. Остання грунтовна спроба була ймовірно рік тому — тоді президент США Дональд Трамп запропонував свій план, який експерти назвали проросійським. Свої пропозиції представляли і народні депутати України, однак отримали здебільшого критику.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко, з посиланням на Financial Times, повідомив, що Зеленський вперше визнав, що Росії потрібні гарантії безпеки як частина майбутнього мирного врегулювання.

Нардеп зазначив, що Зеленський пішов на це, щоб перезапустити мирні переговори між Києвом і Москвою на тлі зближення США та Росії. Водночас, за його словами, спершу треба завершити війну і забезпечити безпеку самої України.

Концептуальні питання з росіянами можна обговорювати за посередництва США. Але якщо для гарантій знадобиться участь Європи, вона має бути за столом переговорів, зазначає політик.

“Любі критики мирного плану Гончаренка, яка у вас зараз лінія партії? Домовлятися все ще не можна чи ви уже отримали нові методички?” — прокоментував новину народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Гончаренко поділився однією історією, яка трапилася кілька років тому. За його словами, тоді поводили таємні перемовини про завершення війни і умови для України були нормальними. Однак лише одна фраза президента Зеленського, сказана на адресу Путіна, зупинила переговорний трек.



