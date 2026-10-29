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Зеленський ризикує прорахуватися: експерт розкрив, чого насправді домагається Путін

Політтехнолог Постернак пояснив, як можна перемогти Путіна

29 жовтня 2026, 20:12
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на концепції "мир через силу" — що тільки силою можна змусити Росію зупинитися. 

Зеленський ризикує прорахуватися: експерт розкрив, чого насправді домагається Путін

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Політтехнолог Олег Постернак пояснив, що концепція “мир через силу” не працює. 

“З Росією не вийде мир через силу ніяк. Не тому, що там ядерна зброя, демографічна перевага, незруйнована економіка, яка хоч і тримається, але з певними підпорами з боку Китаю та інших країн. Не тільки через це. Треба розглядати іншу стратегію — мир через хитрість, мир через асиметрію, через формування гібридних загроз для Російської Федерації та певні військові спецслужбістські операції, які повинні бути всередині Росії”, — пояснив політтехнолог. 

За його словами, той факт, що Путін вдається до таких історичних, культурних містифікацій, вказує на одну важливу деталь. 

“Путін на етапі свого життя, свого культу особистості, він схильний розглядати цю війну не з точки зору раціональної логіки, а з точки зору екзистенціальної логіки. Тобто будь-що здобути перевагу, будь-яким чином, хай величезною ціною зламати Україну”, — зазначив експерт. 

Постернак Пояснив, що для нього це питання його особистого виживання, виживання режиму. Навіть воєнної честі, місії в історії. Саме тому, резюмував політтехнолог, Путін апелює постійно до наративів про генетичну спорідненість українців, росіян.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що за словами народного депутата Олексія Гончаренка, що Зеленський вперше визнав, що Росії потрібні гарантії безпеки як частина майбутнього мирного врегулювання.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=uKXvbidE5bc
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