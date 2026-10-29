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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на концепції "мир через силу" — що тільки силою можна змусити Росію зупинитися.
Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"
Політтехнолог Олег Постернак пояснив, що концепція “мир через силу” не працює.
За його словами, той факт, що Путін вдається до таких історичних, культурних містифікацій, вказує на одну важливу деталь.
Постернак Пояснив, що для нього це питання його особистого виживання, виживання режиму. Навіть воєнної честі, місії в історії. Саме тому, резюмував політтехнолог, Путін апелює постійно до наративів про генетичну спорідненість українців, росіян.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що за словами народного депутата Олексія Гончаренка, що Зеленський вперше визнав, що Росії потрібні гарантії безпеки як частина майбутнього мирного врегулювання.