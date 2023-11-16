Зеленский рассказал, в каких странах Путин собирается начать новую войну

Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть информация о намерениях России начать войну на Балканах. По словам президента, такая ситуация возможна, если мир не остановит российскую агрессию.



Президент Украины Владимир Зеленский намерен России относительно Балкан. Фото из открытых источников

На встрече с представителями африканских СМИ президент Владимир Зеленский рассказал, что военный конфликт на Ближнем Востоке возник при содействии России и ее союзника Ирана. Зеленский указывает, что Россия готовится способствовать новой войне на Балканах.

"Обратите внимание на Балканы. Поверьте, мы получаем информацию. У России длинный план. Ближний Восток, второе отвлечение будет Балканы", — сказал Зеленский.

Зеленский объясняет, что на Балканах сейчас напряженная ситуация, а Россия будет искать способ усилить эскалацию до критической точки.

"В их отношениях кризис и давно. Поэтому Россия будет вкладываться для того, чтобы одна балканская страна сегодня воевала с другой", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по словам президента Украины Путину, не нравится проевропейские власти в Молдове, поэтому Кремль "начинает расшатывать ситуацию" и в этой стране. Зеленский указывает, что союзники должны что-то сделать, ведь в таком случае будет "опять такой взрыв".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на первое в истории поражение России в ООН. Российскую Федерацию не включили в один из ключевых органов организации.

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск раскритиковал Владимира Зеленского, назвав его мясником. Кроме того, американский бизнесмен также дал оценку главнокомандующему ВСУ генерала Валерия Залужного.