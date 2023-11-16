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Зеленский рассказал, в каких странах Путин собирается начать новую войну

Владимир Зеленский предупредил о планах России начать новую войну на Балканах.

сегодня, 14:25
Автор:
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Slava Kot
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Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть информация о намерениях России начать войну на Балканах. По словам президента, такая ситуация возможна, если мир не остановит российскую агрессию.

Зеленский рассказал, в каких странах Путин собирается начать новую войну

Президент Украины Владимир Зеленский намерен России относительно Балкан. Фото из открытых источников

На встрече с представителями африканских СМИ президент Владимир Зеленский рассказал, что военный конфликт на Ближнем Востоке возник при содействии России и ее союзника Ирана. Зеленский указывает, что Россия готовится способствовать новой войне на Балканах.


"Обратите внимание на Балканы. Поверьте, мы получаем информацию. У России длинный план. Ближний Восток, второе отвлечение будет Балканы", — сказал Зеленский.

Зеленский объясняет, что на Балканах сейчас напряженная ситуация, а Россия будет искать способ усилить эскалацию до критической точки.

"В их отношениях кризис и давно. Поэтому Россия будет вкладываться для того, чтобы одна балканская страна сегодня воевала с другой", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по словам президента Украины Путину, не нравится проевропейские власти в Молдове, поэтому Кремль "начинает расшатывать ситуацию" и в этой стране. Зеленский указывает, что союзники должны что-то сделать, ведь в таком случае будет "опять такой взрыв".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на первое в истории поражение России в ООН. Российскую Федерацию не включили в один из ключевых органов организации.
Также "Комментарии" писали, что Илон Маск раскритиковал Владимира Зеленского, назвав его мясником. Кроме того, американский бизнесмен также дал оценку главнокомандующему ВСУ генерала Валерия Залужного.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tDD8k547PSI&t=2215s&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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сегодня, 15:34

Корумпований Фюрер навіть таке знає. Які розумні схеми залякування і все для того щоб отримувати більше грошей. Це ж країна яку він занапастив захищає весь світ.


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