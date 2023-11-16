Зеленский рассказал, в каких странах Путин собирается начать новую войну

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Slava Kot
Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть информация о намерениях России начать войну на Балканах. По словам президента, такая ситуация возможна, если мир не остановит российскую агрессию.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен России относительно Балкан. Фото из открытых источников
На встрече с представителями африканских СМИ президент Владимир Зеленский рассказал, что военный конфликт на Ближнем Востоке возник при содействии России и ее союзника Ирана. Зеленский указывает, что Россия готовится способствовать новой войне на Балканах.
Зеленский объясняет, что на Балканах сейчас напряженная ситуация, а Россия будет искать способ усилить эскалацию до критической точки.
Кроме того, по словам президента Украины Путину, не нравится проевропейские власти в Молдове, поэтому Кремль "начинает расшатывать ситуацию" и в этой стране. Зеленский указывает, что союзники должны что-то сделать, ведь в таком случае будет "опять такой взрыв".
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Ігор
сегодня, 15:34
Корумпований Фюрер навіть таке знає. Які розумні схеми залякування і все для того щоб отримувати більше грошей. Це ж країна яку він занапастив захищає весь світ.